ALDE, mesaj tranșant înainte de ședința CExN a PSD pentru alegerea premierului

"ALDE a luat act de demisia lui Mihai Tudose din funcţia de prim-ministru, ca urmare a retragerii sprijinului politic de către PSD. Noua propunere oficială pentru funcţia de premier va fi făcută în cadrul coaliţiei de guvernare PSD-ALDE. Însă, decizia cu privire la nominalizarea unui nou prim-ministru trebuie să fie luată în urma unei analize amănunţite, în aşa fel încât să ne asigurăm că programul de guvernare al coaliţiei PSD - ALDE va fi pus în aplicare", a afirmat Chiţoiu potrivit unui comunicat al ALDE transmis, marţi, AGERPRES.



Potrivit acestuia, ALDE are în vedere două obiective "majore" - agenda de guvernare pentru punerea în practică a programului de guvernare şi poziţia împotriva "sistemului paralel de putere".



"Pe de o parte, agenda de guvernare şi viziunea noului premier cu privire la punerea în practică a programului de guvernare. După primul an de guvernare al coaliţiei PSD-ALDE România are cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană, au crescut pensiile şi salariile, a fost redusă fiscalitatea, a fost deblocată absorbţia de fonduri europene, iar prin promovarea legilor justiţiei am făcut paşi importanţi pentru a proteja drepturile şi libertăţile cetăţenilor şi a limita influenţa sistemului paralel de putere. Al doilea obiectiv se referă la poziţia clară împotriva sistemului paralel de putere şi susţinerea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. Nu trebuie să mai existe semne de întrebare în spaţiul public cu privire la influenţa nefastă a sistemului paralel asupra premierului", a adăugat Chiţoiu.



De asemenea, secretarul general al ALDE a precizat că "au existat şi unele sincope, mai ales în ceea ce priveşte coordonarea echipei de miniştri şi secretari de stat şi este nevoie de un premier care să rezolve aceste probleme şi să continue accelerat implementarea măsurilor din programul de guvernare al coaliţiei PSD-ALDE".

