Andreea Cosma, la Parchetul General în legătură cu plângerea penală depusă împotriva procurorului Negulescu

Andreea Cosma a depus plângere penală împotriva procurorului DNA Mircea Negulescu, cunoscut drept procurorul Portocală, şi a altor patru persoane, ofiţeri şi subofiţeri de poliţie judiciară în cadul SIF-1.P.J. Prahova, şi cere daune în valoare de 1,5 milioane de euro. Deputatul PSD îi acuză pe aceştia de sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, cercetare abuzivă, represiune nedreaptă şi abuz în serviciu. Mai exact, Andreea Cosma susţine că în timpul percheziţiei la biroul ei notarial a fost ridicată întreaga arhivă notarială, "fără a fi lăsate copii de pe acte în arhivă, astfel cum prevăd normele legale în vigoare".

„Sustragere sau extragere de înscrisuri, cercetare abuzivă, represiune nedreaptă și abuz în serviciu. A luat vreo 20.000 de acte, din care 10.000 de acte autentice. Am cerut daune morale și materiale, pentru că am depus și certificatul medical prin care demonstrez că în timpul urmăririi penale am pierdut sarcina", a spus Andreea Cosma, vineri, la sosire la Parchetul General.

"Procurorul Negulescu încerca să îmi facă dosare atât mie, cât și familiei mele. Acest lucru rezultă și din declarația martorei, dată în fața Înaltei Curți, la data de 9.10.2017, în care aceasta declară că procurorul Negulescu i-a transmis

că: "îi va lua (în sensul de a-i aresta) pe toți, pe Andreiuța, pe Vlăduț și l-a indicat cu trimiterea "marele om" pe numitul Cosma Mircea". Aceasta mai declară și că "a fost amenințată, împreună cu Răzvan Alexe, să accepte să facă declarații într-un anume mod în dosarul care privea familia Cosma și, concomitent, să acceptăm că am fost prezenți la

derularea unor situații de fapt (nereale) sens în care am dat declarații de martor cu identitate protejată", mai spunea Andreea Cosma în plângere.

