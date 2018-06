Andrei Năstase, primarul Chișinăului: Este un circ! M-am opus mafiei imobiliare a lui Plahotniuc

Decizie șocantă, marți seara în Republica Moldova: judecătoria Chișinău nu a validat mandatul de primar al lui Andrei Năstase, informează Realitatea TV.

Andrei Năstase a explicat la "Jocuri de Putere" cum justiția controlată de omul de afaceri Vlad Plahotniuc încearcă să răstoarne rezultatul alegerilor după ce primarul ales a luat primele decizii împotriva "mafiei imobiliare din Chișinău, controlate de Plahotniuc".

"După un circ regizat foarte bine, instanța de judecată a decis să nu constate legaitateal acestor alegeri. Un proxenet care singur ducea femeile în Turcia a decis să scuipe în sufletul unui popor, în sufletele celor care au votat. Nici autoritatea electorală, nici candidatul învins în alegeri nu au mai cerut invalidarea acestor alegeri. Instanța de jud a făcut-o cu de la sine putere", a explicat Andrei Năstase.

"S-au bazat pe faptul că în ziua alegerilor atunci când chemam oamenii la vot au constat că am făcut agitație electorală! Eu am vorbit pentru mobilizarea oamenilor, spuneam că toți cei care își doresc schimbare la vot să se prezinte la urme. Un mesaj de mobilizare la vot a fost considerat agitație electorală!", a precizat primarul Chișinăului.

Judecătoria Chișinău nu a validat marți mandatul primarului ales al Chișinăului, Andrei Năstase. Astfel, judecătoarea Rodica Berdilă a declarat nevalabile rezultatele alegerilor din 3 iunie curent.

Întrebat de Rareș Bogdan dacă dacă "mâna lui Plahotniuc" în spatele acestei decizii șocante, primarul ales al Chișinăului, Andrei Năstase, a amintit despre modul în care s-a opus deja mafiei imobiliare din capitala Moldovei și a spus că va contesta decizia Judecătoriei Chișinău la Curtea de Apel.

"Au făcut tot posibilul ca alegerile să fie câștigate din primul tur de Cerban. Au fost surprinși că nu s-a întâmplat asta, nu s-au așteptat să întorc rezultatul în turul 2. Am spus deja: din mai 2017 mafia imobiliară din Chișinău este controlată de Plahotniuc. Imediat ce am fost ales, m-am opus mai multor ilegalități și distrugerii patrimoniul național. Nimic nu recomanda luarea acestei decizii. Am avut semnale că vor fi aduși polițiști, sunt foarte mulți în judecătorie pe mai multe etaje, iar afară sunt protestatarii. Vom contesta această hotărâre și vom lua o decizie cu privire la ce este de făcut", a mai spus Andrei Năstase la Realitatea TV.

Primarul ales al Chișinăului, candidatul Platformei Demnitate şi Adevăr, a spus că va apela la toate căile legale de atac pentru a nu se impute ulterior că nu a făcut acest lucru:

"Există căi de atac, chiar dacă nu avem încredere în justiția lui Plahotniuc. Mai avem 2 căi de atac, Curtea de Apel și Înalta Curte, vom contesta decizia astfel încât să nu ne impute cineva că nu am apelat la calea legală. În toamnă urmează alegeri parlamentare, se poate replica acestă situație. Nimeni nu a adus un argument că aș fi făcut agitație electorală. Am primit mesaje din interiorul partidului democrat că Plahotniun va face această mișcare, vor să instaleze un interimar la Chișinău până la alegerile de la anul".

Andrei Năstase a făcut un apel atât la autoritățile din România și la cele europene să urmărească ce se întâmplă acum la Chișinău, menționând că a primit semnale din interiorul partidului lui Plahotniuc că se are în vedere inclusiv "eliminarea fizică" a primarului ales.

"Fac apel către autoritățile din România și la autoritățile europene să înțeleagă gravitatea lucrurilor care se întâmplă în capitala Republicii Moldova, s-au făcut multe manipulări, guvernarea oligarhică, criminală, mafiotă de aici a reușit să convingă cercurile politice din România și Europa că pericolul este Dodon, dar este o înțelegere de cartel între Plahotniuc și Dodon. Le este teamă că venirea la putere a forțelor emergente înseamnă pușcărie pentru ei și confiscarea averilor, vor apela la orice mijloace. Cei care m-au informat din interiorul partidului deocrat au spus inclusiv eliminarea mea fizică. Am mai trecut prin 2013-2014 prin așa ceva când am deconspirat mafia rusească, nu este un strigăt de disperare, dar nu pot să nu atenționez autoritățile statului al cărui cetățean sunt", a mai spus Andrei Năstase.

loading...