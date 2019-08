Arafat, despre Dincă: E un criminal, fără discuţii. Un om normal nu e în stare să facă acest lucru

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, l-a catalogat pe Gheorghe Dincă, la emisiunea "Marius Tucă Show", drept un criminal, precizând că are clar nişte tulburări psihice şi că "un om normal nu poate să fie în stare să facă acest lucru".

"La ce am văzut, e un criminal, fără nicio discuţie. Problemele psihice ale lui urmează să fie analizate de comisia care este de specialitate şi care trebuie să vină cu analiza respectivă, dar omul respectiv clar are nişte tulburări şi ceva nu este ok acolo. E un criminal, în final. Ce să descriu mai mult? Un psihiatru ar putea să descrie mult mai bine, unde e specialitatea lui. Pentru mine e clar că un om normal nu poate să fie în stare să facă acest lucru", a declarat Raed Arafat, la emisiunea "Marius Tucă Show".

Noi căutări au avut loc marţi în pădurea de la marginea Caracalului, unde luni s-a găsit un sac cu oase şi cenuşă.

Tag-uri:

loading...