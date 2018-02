Avertisment dur de la Bruxelles! România riscă să piardă 830 de milioane de euro pentru sănătate

România riscă să piardă 830 de milioane de euro de la UE. Construcţia spitalelor regionale, menţionate în programul de guvernare, e pusă sub semnul întrebării, deoarece proiectul are spune că are mari întârzieri. Avertismentul a fost lansat de comisarul European Corina Crețu.