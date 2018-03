Banca Mondială este dezamăgită de ”reforma” Fiscului

E vorba de creditul de 90 de milioane de dolari oferit pentru digitalizarea și reststructurarea Fiscului, potrivit cursdeguvernare.ro. Situl de știri a obținut răspunsurile oficiale ale Băncii Mondiale referitoare la șansele acestui proiect.

Motivele formale care au generat aceste discuții le constituie faptul că ”în ultimele 6 luni există o implementare necorespunzătoare a etapelor proiectului și nu s-a făcut niciun progres pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare”.

Surse apropiate echipei române de negociatori cu Banca Mondială afirmă că ”disputele tehnice” între experții părților cu privire la modalitatățile de implementare ale acestui proiect au început de câțiva ani, însă ”picătura care a umplut paharul” a fost decizia de înființare a Centrului Național pentru Informații Financiare.

Adoptată de către guvernul Mihai Tudose, decizia este percepută ca ”parazitând” proiectul de reformă al ANAF.

Poziția oficială a Băncii Mondiale: o confirmare a realității din teren

În ultimul raport privind derularea proiectului RAMP, Banca Mondială a anunțat, în februarie 2018, că procesul de modernizare al ANAF s-a blocat imediat după prima etapă a achiziției sistemului de management al veniturilor bugetare, finalizată în octombrie 2017.

După o trecere în revistă a problemelor structurale cu care se confruntă Fiscul român, Banca Mondială transmite guvernului român: ”Aceste provocări rămân importante, indiferent de soarta proiectului de modernizare al administrării veniturilor (RAMP)”.

Banii, risipiți pe consultanță

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) nu a cheltuit niciun leu pe sistemul IT, în urma implementării programului cu Banca Mondială, toţi banii consumaţi fiind alocaţi consultanţei, declara în luna ianuarie ministrul Finanţelor Publice, Ionuţ Mişa, la audierile din Comisia economică a Senatului.



"Acest program a fost realizat, din păcate, în proporţie de 23,5%, în sensul că s-au cheltuit 23,5% din sumele alocate, în schimb niciun leu pe sistemul IT. Absolut toţi banii, echivalentul a 60 de milioane de lei, au fost cheltuiţi numai pe consultanţă. Am avut discuţii cu reprezentanţii Băncii Mondiale din acest punct de vedere. Ei au sesizat din 2012, în fiecare an, faptul că nu s-au făcut progrese la nivelul sistemului IT şi că ne-am rezumat la a face analize şi consultanţe", spunea Mişa.

Situația sistemului informatic al Fiscului este gravă. Deseori contribuabililor nu li se pot emite decizii de impunere sau alte documente din cauza faptului că serverele vechi sunt supraîncărcate. Prevederi legislative care obligau agenții economici să își lege casele de marcat fiscale la aceste servere nu au putut fi puse în practică tot din cauza vechimii echipamentelor informatice ale ANAF. Consecința este un sistem fiscal în care se colectează puțin bani la buget. Estimările oficiale sunt că la capitolul TVA ANAF colectează puțin peste jumătate din sumele de plată la buget.

