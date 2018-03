Banca Transilvania va răscumpăra 10 milioane acţiuni, până pe 23 martie

Acţiunea de răscumpărare va fi derulată în intervalul 1 martie 2018 - 23 martie 2018.



Preţul acţiunilor Băncii Transilvania a urcat cu 15,02%, de la începutul anului, iar în ultima săptămână cu 3,81%, la 2,45 lei/acţiune.



Banca Transilvania a obţinut un profit net de 1,186 miliarde de lei, în 2017, în scădere cu 3,46%, iar cel al grupului Financiar Banca Transilvania a fost de 1,242 miliarde de lei, mai mic cu 2,74% decât cel din 2016, potrivit datelor băncii transmise Bursei de la Bucureşti.



"În 2017, creşterea organică a fost conform planurilor şi strategiei noastre. Rezultatele înregistrate demonstrează situaţia financiară solidă a băncii şi reprezintă baza planurilor ambiţioase pentru acest an. 2018 va fi un an în care, pe lângă continuarea creşterii organice, vom gestiona integrarea Bancpost în businessul nostru şi vom începe să replicăm modelul de business BT peste graniţă, în Republica Moldova, la Victoriabank", a afirmat Horia Ciorcilă, preşedintele Consiliului de Administraţie, BT.



Potrivit comunicatului, Grupul BT a încheiat anul 2017 cu active de 59,8 miliarde lei, din care banca deţine 59,3 miliarde lei. Creditele nete - incluzând leasing - reprezintă 50,6% din activele Grupului BT. Solvabilitatea băncii este de 17,49%, fără a include rezultatul anului 2017 şi 21,16% cu profitul anului 2017 inclus.



Rata expunerilor neperformante ale Băncii Transilvania, conform definiţiei europene, este de 6%, iar gradul de acoperire cu provizioane totale a expunerilor neperformante este de 70%. BT a continuat să se implice în viaţa comunităţii şi în 2017, aşa încât pentru anul trecut contribuţia este de 23,11 milioane lei.



"Ne bucurăm că în 2017 am menţinut trendul de creştere a profitabilităţii băncii, dar şi a veniturilor, ceea ce arată încrederea clienţilor în BT. Eficientizarea şi controlul costurilor vor fi ţintele principale pentru Banca Transilvania, în următoarea perioadă", a declarat Ömer Tetik, Director General, BT.



Conform documentului, 40% din firmele nou înfiinţate în 2017 au ales să lucreze cu Banca Transilvania. De asemenea, 245.000 clienţi companii - IMM, micro-companii şi Corporate lucrează cu BT.



Totodată, peste 10.000 de persoane şi-au cumpărat anul trecut o locuinţă prin împrumuturile ipotecare/imobiliare BT. Banca a emis anul trecut peste 3 milioane de carduri.

