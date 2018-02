Barna, despre acuzaţiile vizând DNA: CNA ar trebui să verifice veridicitatea declaraţiilor făcute la televizor

„Eu am sentimentul că ne aflăm într-un film gen Caracatiţa, în care persoane inculpate sau fugite din ţară, în cazul lui Sebastian Ghiţă, fac declaraţii greu de probat. Nici nu ştiu dacă să le cred sau nu. Eu am mare încredere în CSM şi Inspecţia Judiciară că vor reuşi să ne lămurească dacă ceea ce am văzut aseară a fost o foarte bine organizată şi înţeleg promisă lovitură de imagine în lupta aceasta dintre DNA şi oamenii din Ploieşti”, a spus Dan Barna.

Întrebat cine ar trebui să plece dacă se dovedeşte că acuzaţiile sunt adevărate, Dan Barna a evitat să dea un răspuns, afirmând că aşteaptă „cu interes” ca aceia responsabili să clarifice lucrurile

„Chiar aştept cu legitim interes şi cu interes de parlamentar să văd ce răspunsuri ne vor da Inspecţia Judiciară şi CSM, cei care sunt într-adevăr responsabili de clarificat această situaţie”, a declarat Barna.

De asemenea, el a spus că CNA ar trebui să verifice veridicitatea declaraţiilor făcute la televizor, deoarece „toată agenda publică pleacă în direcţia respectivă fără să existe o minimă analiză”.

„Mie mi se pare că avem o problemă cu CNA-ul. Faptul că oricine, condamnat, necondamnat, iese la televizor face diverse declaraţii, toată agenda publică pleacă în direcţia respectivă fără să existe o minimă analiză a dreptului sau a veridicităţii acelora”, a afirmat liderul USR.

Barna a susţinut că ideea înfiinţării unei comisii speciale în Parlament nu este una cu care el să fie „confortabil”.

„Eu nu sunt foarte confortabil cu ideea că Parlamentul trebuie să devină şi grădina şi livada României. Parlamentul are nişte responsabilităţi foarte clare, faptul că noi încercăm să guvernăm sau, mă rog, PSD încearcă să guverneze prin comisii speciale, nu are ce rezultat să aducă, doar menţinerea acestei otrăvi pe agenda publică”, a conchis el.

