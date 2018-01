Barna: USR îl va asigura pe Iohannis că susține orice variantă prin care PSD ajunge în opozitie

"Din pacate, Romania a ajuns din nou in criza pe care de un an de zile o traim de altfel si ceea ce vedem fara echivoc este ca orice premier va nominaliza PSD, cu exceptia lui Liviu Dragnea, care, legal, nu poate sa fie premier, nu face decat sa deschida piata pariurilor cat va rezista. Deci, practic, indiferent cine va fi nominalizat, nu va fi decat o viitoare criza care, din momentul nominalizarii, se va activa. Noi, in cadrul Biroului National, vom stabili mandatul nostru, care va fi un mandat in care il vom asigura pe presedintele Klaus Iohannis ca USR va sustine orice varianta prin care PSD ajunge in opozitie", a afirmat Dan Barna, citat de Agerpres.



Liderul USR a adaugat ca orice varianta pe care presedintele Iohannis va reusi sa o contureze, in urma careia PSD va ajunge in opozitie, va fi sustinuta de catre USR cu oameni intr-o viitoare formula guvernamentala si cu sprijin parlamentar.



"In masura in care, in urma discutiei cu presedintele, va aparea varianta a unui premier de pe partea dreapta a esichierului, noi o vom sustine cu siguranta. Daca presedintele va solicita sa facem o propunere de premier, vom avea aceasta propunere fara indoiala. Aici nu este niciun dubiu si experienta politica din Romania ne arata ca majoritatile de la un moment dat se pot schimba", a aratat Barna.



Liderul USR mai spune ca PSD impinge Romania in prapastie, dand ca exemplu momentul in care premierul Japoniei a contramandat intalnirea de la Guvern: "Un moment de politica externa super-penibil este in conditiile in care premierul Japoniei a plecat spre Bucuresti, catre o tara normala, si a aterizat intr-o tara care nu mai avea premier, desi avea majoritate confortabila la acest moment."



Dan Barna considera ca "varianta decenta" pentru Romania ar fi aceea a alegerilor anticipate, dar, spune el, este foarte dificil de ajuns acolo si va fi o decizie care apartine presedintelui: "Daca nu se va ajunge in situatia alegerilor anticipate va exista si posibilitatea, cel putin teoretic, a majoritatii alternative, care sa scoata PSD de la guvernare, pentru ca, de fapt, PSD ne arata si ne-a aratat de un an de zile ca nu sunt capabili sa guverneze si si-au pierdut orice legitimitate din aceasta perspectiva."

