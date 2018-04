Băsescu, un nou atac la Kovesi: „A pus DNA sub controlul SRI”

„Din păcate, dacă în timpul lui Morar DNA a lucrat respectând Codul Penal, în timpul lui Kovesi, instituţia a fost pusă sub controlul SRI”, a spus, luni seară, Băsescu, la B1.

Fostul preşedinte a susţinut că a fost nevoit, la un moment dat, să medieze, în cabinetul său, între Daniel Morar şi şefii de la acea vreme ai SRI, George Maior şi Florian Coldea, între care relaţia era „tensionată”.

„Relaţia cu SRI era tensionată. La un moment dat, am făcut o mediere şi i-am dat dreptate lui Morar. Tot de la informări pornită, de la modul în care se trimiteau informările către DNA, dar să nu-mi cereţi motivul exact, că discuţia a fost la mine în cabinet şi n-o să vă spun niciodată ce discuţii am avut la mine în cabinet. Erau Maior şi Coldea, pe o parte, şi Morar, pe de altă parte. Despre notele informative şi interceptări”, a spus Băsescu, precizând că „Morar stătea cu Codul de Procedură Penală în mână”.

Săptămâna trecută, fostul preşedinte Traian Băsescu, în mandatul căruia SRI şi Parchetul General au încheiat protocolul de colaborare, susţine că nu a fost informat niciodată de existenţa acestui document.

„Pot să vă spun în mod cert că nu am ştiut de acest protocol secret niciodată până astăzi. Aici sunt martori şefii de instituţie. Un protocol de asemenea importanţă nu avea niciun motiv să fie un protocol secret. Trebuiau să îşi asume că este un mod de lucru şi să îl facă public şi să fie pus în dezbatere public. Nu trebuiau să îl facă un document strict secret, este absolut incorect”, a declarat Băsescu la B1, inistând că „niciodată nu am fost informat de acest protocol”.

Fostul preşedinte a precizat că hotărârea CSAT referitoare la corupţie, care este invocată în preambulul protocolului, nu se referea la SRI. „această hotărâre vizează combaterea corupţiei, fraudei, spălării banilor şi se adresează la patru instituţii: Ministerul de Finanţe, Ministerul Public, Parchetul Naţional Anticorupţie şi Ministerul Justiţiei. Nu apare niciun SRI, nici măcar Ministerul de Interne”, a spus Băsescu.

