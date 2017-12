BERD acordă un împrumut de 206 milioane lei pentru investiţii de eficienţă energetică în sectorul rezidenţial românesc

Conform sursei citate, beneficiarii fondurilor din noua linie de creditare pot fi persoane fizice, proprietari de gospodării care doresc să investească în îmbunătăţiri energetice ale caselor lor.



"Proiectele eligibile pentru finanţare pot fi de modernizare a sistemelor de încălzire, apă, electricitate, anveloparea locuinţelor sau alte măsuri care să ducă la creşterea gradului de eficienţă energetică a proprietăţii. Asistenţa tehnică pentru acest proiect este asigurată prin granturile programului Global Environment Facility şi Shareholder Special Fund al BERD", se mai spune în document.



Totodată, TaiwanICDF - International Cooperation and Development Fund va contribui cu alte 29 de milioane de lei (echivalentul a 6,3 milioane de euro), finanţare suplimentară.



"Suntem foarte mulţumiţi de acest parteneriat cu UniCredit şi avem încredere că prin noua linie de finanţare vom putea creşte reţeaua de clienţi ai băncii. Cu siguranţă apetitul pentru accesarea fondurilor va fi unul mare întrucât creşterea gradului de eficienţă energetică este o prioritate pentru noi toţi, iar sectorul rezidenţial local are nevoie de tot sprijinul să poată atinge standardele energetice dorite", a declarat Matteo Patrone, director regional BERD pentru România şi Bulgaria.



La rândul său, Septimiu Postelnicu, Coordonatorul Diviziei de Retail UniCredit Bank, a spus că această finanţare vine ca o dovadă în plus a interesului BERD şi susţinerii pe care aceştia le oferă investiţiilor de eficienţă energetică în sectorul rezidenţial românesc de-a lungul timpului.



Împrumutul semnat joi este al doilea împrumut pe care BERD îl acordă României prin programul Green Economy Financing Facility (GEFF). Lansat în 2017, cu o finanţare totală de 100 de milioane de euro, programul are ca obiectiv creşterea investiţiilor de eficienţă energetică din sectorul rezidenţial local. Împrumutul se acordă prin intermediul partenerilor locali instituţii financiare.

GEFF este parte din iniţiativa Green Economy Transition prin care BERD ţinteşte să îşi crească volumul anual de investiţii verzi la 40% din total până în 2020.



În 2017, BERD a investit în România peste 525 de milioane de euro în 26 de proiecte, urmând ca până la finalul acestui an să depăşească 8 miliarde de euro investite în ţară, de la începerea operaţiunilor şi până acum.

