Bilanţul DIICOT: Numărul de cazuri soluţionate în 2017 s-a redus

Media dosarelor de soluționat per procuror a scăzut de la 105,15 per procuror în 2016, la 102,52 în 2017, scădere cu 2,50 %.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2017 au fost soluționate 10.287 cauze față de 13.168 în cursul anului 2016, respectiv un minus de 2.881 cauze, reprezentând o scădere cu 21,88% față de anul 2016.

Rezultă astfel că media dosarelor soluționate per procuror a scăzut de la 45,71 cauze în 2016, la 42,68 cauze per procuror în 2017, reprezentând o scădere cu 6,62 % față de 2016.

Dintre acestea, în cursului anului 2017 într-un număr de 7.191 cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de 8.149 cauze în anul 2016, mai puțin cu 958 cauze față de 2016, reprezentând o scădere cu 11,76%, iar un număr de 3.096 cauze au fost declinate sau reunite, față de 5.019 cauze declinate sau reunite în cursul anului 2016, mai puțin cu 1.923 cauze, ceea ce reprezintă o scădere cu 38,31% față de anul 2016.

În anul 2017, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de 13.600 persoane comparativ cu anul 2016, când au fost cercetate 15.279 persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu 10,99%.

Media dosarelor soluționate per procuror cu rechizitoriu sau acord de recunoaștere a vinovăției a crescut de la 6,08 cauze per procuror în 2016 la 6,36 cauze per procuror în 2017, reprezentând o creștere cu 4,61% în 2017.

Din totalul cauzelor soluționare în anul 2017 (7.191):

1.843 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare,

1.855 între șase luni și un an de la sesizare,

3.480 peste un an de la sesizare,

13 cauze după împlinirea termenului de prescripție,

față de 2016 când din totalul de 8.149 cauze soluționate:

3.152 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare,

2.252 între șase luni și un an de la sesizare,

2.725 peste un an de la sesizare,

20 cauze după împlinirea termenului de prescripție.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2017 a crescut de la 12.489 cauze la finele anului 2016 la 14.422 cauze, reprezentând o creştere cu 15,48% față de 2016.Ponderea cauzelor rămase nesoluționate în 2017 este de 58,37% față de anul 2016, când a fost de 48,68%, ceea ce reprezintă o creştere cu 9,90%.

Prejudiciul total cauzat prin săvârșirea infracțiunilor, în dosarele soluționate în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în anul 2017 a fost de 665.405.889 lei și 13.984.361 Euro față de în anul 2016 când acesta a fost de 441.422.564 RON și 37.116.224 Euro.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 2017, în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a fost de 488.484.952 lei, comparativ cu anul 2016, când a fost de 209.037.298 lei.

Criminalitatea organizată

În anul 2017, din cele 3.369 cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care 1.242 cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de 808 cauze, față de 490 cauze soluționate în 2016, din cele 1.632 cauze de soluționat, din care 795 cauze nou înregistrate în 2016. Cifrele arătate reprezintă o creștere cu 106,43 % a cauzelor de soluționat, cu 56,22% a cauzelor nou intrate și cu 64,90% a cauzelor soluționate.

În cursul anului 2017, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate 215 cauze (173+42) față de 223 cauze (199 + 24) cauze în 2016 (scădere 3,59 %).

Traficul de persoane

În anul 2017, din cele 1.766 cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni de trafic de persoane, din care 738 cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de 532 cauze față de 552 cauze în 2016, ceea ce reprezintă o scădere cu 3,62%.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de 132 (113+19) față de 136 cauze (132+4) (scădere cu 2,94%), cu 451 inculpați trimiși în judecată față de 352 inculpați trimiși în judecată în 2016 (creștere cu 28,12%), din care 249 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de 208 arestați preventiv în 2016 (creștere cu 19,71%).

Numărul victimelor traficate în vederea exploatării în 2017 a fost de 609 față de 483 în 2016 (creștere cu 26,08%), dintre care 225 minori, față de anului 2016 când au fost identificate 245 victime minori (scădere cu 8,16%).

Traficul de migranţi

În cursul anului 2017, din cele 168 cauze de soluționat având ca obiect traficul de migranți, din care 95 cauze nou înregistrate în perioadă de referință, a fost soluționat același un număr de cauze ca în 2016, respectiv 28.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de 8 cauze față de 3 cauze în anul 2016 (creștere cu 166,67%), cu 53 inculpați trimiși în judecată, față de 15 inculpați trimiși în judecată în 2016 (creștere cu 253,33%), dintre care 34 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de 13 inculpați arestați preventiv în anul 2016 (creștere cu 161,54 %).

Falsificarea de monedă şi alte valori

În anul 2017, din cele 223 cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni de fals de monedă, din care 77 cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de 60 cauze față de 43 cauze în 2016, ceea ce reprezintă o creștere cu 39,53%.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu un număr de 3 cauze față de 4 cauze în 2016 (scădere cu 25%), cu 6 inculpați trimiși în judecată față de 26 inculpați în 2016 (scădere cu 76,92%).

Alt infracţiuni asociate criminalităţii organizate

În cursul anului 2017, din cele 456 cauze de soluționat având ca obiect alte infracțiuni din sfera criminalității organizate, din care 280 cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de 93 cauze față de 52 cauze soluționate în 2016, din cele 292 cauze de soluționat, din care 208 nou înregistrate în 2016.

Cifrele arătate reprezintă o creștere cu 56,16% vizând cauzele de soluționat, cu 34,62% vizând cauzele nou intrate și o creștere cu 78,85% în ceea ce privește cauzele soluționate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de 26 (15+11) față de 17 cauze (10+7) în anul 2016 (creștere cu 52,94%) cu 107 inculpați trimiși în judecată, față de 38 inculpați trimiși în judecată în 2016 (creștere cu 181,58%) dintre care 30 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de 12 inculpați arestați preventiv în anul 2016 (creștere cu 150%).

Traficul de droguri

În cursul anului 2017, din cele 13.443 cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni din sfera traficului ilicit de droguri, din care 8.296 cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de 4.064 cauze față de 4.525 cauze soluționate în 2016, din cele 12.147 cauze de soluționat, din care 7.813 nou înregistrate în 2016.Cifrele arătate reprezintă o creștere cu 10,67 % vizând cauzele de soluționat, cu 6,18% vizând cauzele nou înregistrate și o scădere cu 10,19% cât privește cauzele soluționate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de 904 (586+318) față de 884 cauze (636+248) în anul 2016 (creștere cu 2,26%), cu 1.757 inculpați trimiși în judecată, față de 1.750 inculpați trimiși în judecată în 2016 (creștere cu 0,4%), dintre care 637 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de 640 inculpați arestați preventiv în anul 2016 (scădere cu 0,47%).

Cantitatea totală de droguri indisponibilizate în vederea confiscării în cursul anului 2017: 2.033,77 kilograme, din care 15,34 kilograme droguri de mare risc (la care se adaugă 28.758 comprimate și 1,1 litri conținând droguri de același gen) și 2.018,43 kilograme droguri de risc (la care se adaugă 15.782 comprimate și 1,5 litri conținând droguri de același gen), față de anul 2016 când a fost capturată cantitatea totală de 5.907,56 kilograme, din care 2.782,59 kilograme au reprezentat droguri de mare risc, iar diferența de 3.124,97 kilograme, droguri de risc.

Diminuarea în cursul anului 2017 a cantității totale de droguri capturate în raport cu anul precedent a fost generată, în principal, de împrejurarea că, pe parcursul anului 2016, s-a reușit indisponibilizarea în vederea confiscării, într-un singur dosar penal, a cantității de aproximativ 2,5 tone de cocaină aflată în tranzit pe teritoriul României și având ca destinație finală Olanda.

Criminalitatea economico-financiară

În cursul anului 2017, din cele 1.808 cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni din sfera criminalității economico-financiare, din care 804 cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de 214 cauze față de 279 cauze soluționate în 2016, din cele 1.830 cauze de soluționat, din care 1.096 cauze nou înregistrate în 2016.Cifrele arătate reprezintă o scădere cu 1,20% a cauzelor de soluționat, cu 26,64% a cauzelor nou înregistrate și cu 23,30% cât privește cauzele soluționate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de 80 (38+42) față de 58 cauze (38+20) în 2016 (creștere cu 37,93%), cu 626 inculpați trimiși în judecată, față de 456 inculpați trimiși în judecată în 2016 (creștere cu 37,28%), dintre care 78 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de 140 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în anul 2016 (scădere cu 44,29%).

Criminalitatea informatică

În cursul anului 2017, din cele 5.329 de cauze de soluționat, din care 1.294 cauze nou înregistrate1 în perioada de referință, a fost soluționat un număr de 1.701 de cauze față de 2.088 cauze soluționate în 2016, din cele 7.160 cauze de soluționat, din care 4.067 nou înregistrate în 2016.

Cifrele arătate reprezintă o scădere cu 25,57% a cauzelor de soluționat, cu 68,18% a cauzelor nou intrate și o scădere cu 18,53% a cauzelor soluționate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de 284 cauze (210+74) față de 273 cauze (237+36) în anul 2016 (creștere cu 4,03%), cu 418 inculpați trimiși în judecată, față de 380 inculpați trimiși în judecată în 2016 (creștere cu 10%) dintre care 104 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de 100 inculpați arestați preventiv în anul 2016 (creștere cu 4%).

Terorism şi infracţiuni contra securităţii naţionale

În cursul anului 2017, din cele 190 de cauze de soluționat, din care 87 cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de 81 cauze față de 36 cauze soluționate în 2016, din cele 141 cauze de soluționat din care 93 cauze nou înregistrate în 2016.

Cifrele arătate reprezintă o creștere cu 34,75% a cauzelor de soluționat, o scădere cu 6,45% a cauzelor nou înregistrate și o creștere cu 125% a cauzelor soluționate.

Dintre acestea, în cursul anului 2017 au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de 13 cauze cu 20 inculpați, dintre care 4 inculpați arestați preventiv.

