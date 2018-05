BNR urcă din nou dobânzile

În a treia măsură de acest gen din acest an, BNR a decis creșterea dobânzilor, în încercarea de a ține sub control rata inflației, care a ajuns în martie la maximul ultimilor cinci ani.

În paralel cu majorarea ratei de referință, BNR a anunțat și majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,5% pe an de la 1,25% pe an şi a ratei dobânzii aferente facilității de creditare la 3,5% pe an de la 3,25% pe an începând cu data de 8 mai 2018.

Consiliul de administrație al băncii centrale a decis, totodată, păstrarea nivelurilor actuale (8%) ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

BNR a ridicat rata de referință a dobânzii în prima ședință de Consiliu din acest an, în 8 ianuarie, de la 1,75% la 2%, și a urmat o nouă majorare în februarie, tot de 0,25 puncte procentuale, la 2,25%.

