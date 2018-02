Călin Popescu-Tăriceanu, reacție furibundă: Statul paralel funcționează

"Cineva m-a întrebat astăzi dacă am fost surprins de declaraţiile făcute ieri, în special de doamna procuror Moraru (n.r. - Mihaiela Iorga Moraru). Vreau să vă spun ceva: nu am fost surprins. Aseară nu am avut decât sentimentul că iese la suprafaţă ceea ce spun de foarte multă vreme şi anume că România este condusă cu dosare penale. Procuratura este un instrument politic de eliminare a persoanelor vizate, probabil unele incomode, şi că încercarea de care doamna procuror Moraru a vorbit aseară, fără să dea nume, şi nici nu-mi dau seama la cine se referea, blocarea unui ministru sau a unui candidat la funcţia de prim-ministru, care ar fi trebuit să numească pe cineva ministru al Justiţiei, în speţă preşedinta UNJR, este cea mai elocventă dovadă că statul paralel funcţionează şi că se încearcă deturnarea votului cetăţenilor şi a deciziilor democratice şi legitime prin decizii luate în alte sfere de putere", a precizat Tăriceanu după şedinţa Biroului permanent.



Duminică seara, într-o emisiune la Antena 3, procurorul DNA Mihaiela Moraru Iorga a susţinut că şefa Direcţiei Naţionale Anticorupţie a chemat-o şi a întrebat-o dacă ar putea urgenta dosarul unui fost ministru al cărui nume era vehiculat pentru postul de premier.



"Trebuia desemnat la un moment dat premierul României. Era vehiculat numele unui fost ministru. Exista în lucru la mine un dosar cu acest fost ministru. Nu dau nume pentru că nu vreau să spună cineva că am stricat vreo anchetă. Am fost chemată şi întrebată dacă am putea să ieşim cât mai repede cu acel dosar. Explicaţia a fost de genul că, dacă acest domn va ajunge premier, doamna Dana Gîrbovan va fi ministru al Justiţiei, ceea ce ar însemna un dezastru pentru noi", a povestit Mihaiela Moraru Iorga.



Tot duminică seara, Antena 3 a prezentat mai multe înregistrări audio în care erau redate presupuse discuţii dintre procurorul şef al Serviciului Teritorial Ploieşti al DNA Lucian Onea cu fostul deputat Vlad Cosma, trimis în judecată într-un dosar de corupţie, referitoare la falsificarea unor probe din dosare.

Tag-uri:

loading...