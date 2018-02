Când începe vacanţa de Paşte 2018. Elevii nu vor merge la şcoală aproape două săptămâni

VACANTA DE PASTE 2018. In conditiile în care Paştele 2018 are loc pe 8 aprilie, vacanta de Paste este programata in perioada 31 martie si 10 aprilie, elevii introducandu-se la scoala miercuri, 11 aprilie.