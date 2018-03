Care sunt cele mai afectate si cele mai sigure cartiere din Bucuresti in caz de cutremur

Un cutremur de 4.7 grade pe scara Richter s-a produs ieri in Romania, acesta fiind cel mai mare seism inregistrat in acest an in tara noastra.

Cutremurul a fost resimtit destul de puternic si la Bucuresti: retelele de socializare s-au umplut de mesaje in care oamenii povesteau senzatiile traite.

In 2016 Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a facut un nou studiu seismic prin care s-au stabilit care sunt cele mai afectate cartiere din Bucuresti in caz de cutremur:

Cele mai afectate cartiere din Bucuresti in caz de cutremur - Partea de nord, cea mai afectata

In cazul unui cutremur zonele de langa Casa Presei Libere, Baneasa, Otopeni si Pantelimon vor resimti cel mai puternic unda seismica si vor fi cele mai afectate.

Nu scapa nici partea de vest, cartierele Drumul Sarii, Panduri si Militari fiind pe locul doi in acest top.

Afectate vor fi si zonele Vasile Lascar, Gemenii, Titulescu, cartierul Balta Alba dar si Bulevardul Nicolae Balcescu - aici insa impactul unui cutremur va fi unul mediu.

Cele mai afectate cartiere din Bucuresti in caz de cutremur - IMGB, zona cu cel mai mic risc seismic

La coada clasamentului celor mai afectate cartiere din Bucuresti in caz de cutremur se afla zonele Metalurgiei si Berceni, de la IMGB pana la Dambovita.

Potrivit specialistilor, efectele unui cutremur asupra acestor zone vor fi foarte scazute datorita faptului ca undele seismice se vor dispersa inainte de a apuca sa ajunga in aceste cartiere.

