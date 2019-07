Carmen Dan, audiată în legătură cu alegerile europarlamentare: "Nu MAI este responsabil"

Carmen Dan a explicat la audierile de la Parlament: "Nu MAI stabileste numarul sectiilor de votare din tara. acesta este atributul autoritatior locale. Nu MAI stabileste numarul de buletine de vot, numarul de stampile sau numarul cabinelor de vot, ci Autoritatea Electorala Permanenta.

MAI a avut un rol proactiv in raport cu BEC si cu STS. Vreau sa vorbesc despre relatia dintre MAI si BEC. As mentiona ca pe 25 mai am solicitat dispuneri de masuri privind cateva aspecte care ar fi putut conduce chiar la imposibilitatea de completare a proceselor verbale in cazul votarii".

În locul lui Meleșcanu, din partea M.A.E., va veni un secretar de stat.

Comisia și-a început ieri activitatea. Neregulile despre care vorbește Puterea ar fi fost reclamate de niște cetățeni, care au verificat, "dintr-un hobby", 25 la sută din procesele-verbale.

Aleșii social-democrați le dau crezare, din moment ce și-au amânat vacanța pentru a investiga eventuale probleme semnalate.

Parlamentul e oficial în vacanță, dar PSD și ALDE vor să descopere dacă alegerile au fost furate. Prin urmare, comisia condusă de Lia Olguța Vasilescu și-a început activitatea. Primii audiați au fost cei doi cetățeni care au semnalat pe Facebook nereguli la vot.

