Cât de bogat este jandarmul care a lovit un protestatar! Şerban Răducu are un salariu pe masura

Bărbatul are o functie importanta in Jandarmerie, fiind şef de Stat Major al unei unităţi din Bucureşti. Conform declaraţiei de avere, el încasează 43.000 de lei pe an, ceea ce înseamnă că salariul său lunar este de 3.583 de lei. La veniturile lui se mai adaugă 13.800 de lei, bani câştigaţi, împreună cu soţia, din închirierea unui apartament. Sotii Şerban au un băiat bolnav, pentru care primesc o pensie de handicap de 12.000 de lei pe an.

Jandarmul şi soţia sa deţin un teren agricol în comuna Padina, de 20.000 de metri pătraţi, un apartament în Bucureşti şi o maşină Audi. Şerban Răducu are şi o datorie la bancă, de 48.500 de euro, scadentă în 2043.

loading...