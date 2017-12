Cătălin Rădulescu anunţă că-şi retrage proiectul în care propunea un prag de 200.000 de euro pentru abuzul în serviciu

„O să retrag iniţiativa şi o să las numai ca amendamente care se vor discuta la Codul penal şi Codul de procedură penală la sfârşitul lui ianuarie, au fost depuse acum 3 luni ca amendamente în Comisia special privind legile justiţiei. A face acelaşi lucru ca iniţiativă nu îşi mai are sensul, pentru că traseul e foarte lung, ori noi vom discuta Codul penal şi Codul de procedură penală la sfârşitul lunii ianuarie”, a precizat Rădulescu pentru MEDIAFAX.

Întrebat dacă susţine abrogarea articolului 299 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal referitor la folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual, prevedere care apare în proiectul său, Rădulescu a răspuns că nu.

„Nu, nu o asum, a apărut acolo şi am văzut-o ulterior, a fost o scăpare. Nu sunt de acord cu ea nici eu. Nu o susţin, aceste iniţiative au fost făcute de foşti procurori, foşti judecători, dar cu unele sunt de acord, cu altele nu. Pe aceasta oricum aş fi retras-o, nu sunt de acord, că până la urmă nu e corect ca unul să folosească funcţia în scop sexual, pentru a pune pe cineva într-o funcţie. Normal că nu sunt de acord. Se poate discuta, să îl clarificăm mai bine. Da, sunt de-acord să fie reglementat şi să fie textul mai bine făcut”, a adăugat deputatul PSD.

Luaţi la întrebări, susţinătorii proiectului par că s-au răzgândit. Liviu Pleşoianu şi el pe lista de co-iniţiatori, l-a acuzat pe Cătălin Rădulescu de faptul că proiectul va duce la "o problemă mare cât România”.

„Una s-a discutat, alta s-a depus la Parlament. În dimineaţa aceasta mi-am restras semnăturile de pe ambele proiecte, şi cel privind abuzul sexual, şi de la Cameră, şi de la Senat. Are o problemă mare cât casa, cât România, se încearcă eliminarea articoului 299 din Codul penal, referitor la abuzul sexual, iar expunerea de motive este aberantă. Colegul scrie că noţiunea nu poate fi determinată precis, nu are legătură cu subiectul. Fie doar pentru asta, nu văd cine ar putea vota aşa ceva. Nu aş fi semnat, nu am ştiut iniţial”, a declarat Pleşoianu, pentru MEDIAFAX.

Pleşoianu a mai spus că va face apel ca deputatele care au semnat să îşi retragă, la rândul lor, semnătura.

„Este o aberaţie din toate punctele de vedere. Ar trebui să înţeleagă iniţiatorul că prin favoruri sexuale nu ne referim neapărat la întreţinerea de raporturi sexuale, putem să ne imaginăm nenumărate situaţii unde nu e nevoie să se consume actul în sine. Nu susţin, Doamne fereşte. Să defineşti mai bine, poate fi îmbunătăţit, dar nu abrogat. Când o noţiune e vagă, o defineşti suplimentar. E complet aberant”, a adăugat Liviu Pleşoianu.

Deputata PSD Andreea Cosma, co-iniţiator al proiectului, a declarat, pentru MEDIAFAX, că propunerea de abrogare a articolului 299 a fost o eroare. „Se fac toate formalităţile pentru retragerea iniţiativei”, a spus Cosma.

La rândul ei, Aida Căruceru, o altă semnatară din PSD, a susţinut că nici ea nu este de acord cu abrogarea articolului care face referire la folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual.

„Nu, a fost o greşeală, îmi voi retrage semnătura de pe proiectul de lege, pentru că nu susţin iniţiativa şi nu sunt de-acord cu demersul. Am fost greşit informată de către colegul meu. A fost o semnătură pentru cu totul altceva, n-avea nimic de a face cu legile justiţiei. Din câte ştiu, în această situaţie se mai regăsesc şi alţi colegi ai mei parlamentari”, a precizat Căruceru pentru MEDIAFAX.

Deputatul Cătălin Rădulescu, susţinut de 38 parlamentari, a iniţiat un proiect pentru modificarea codurilor penale, fiind propuse mai multe schimbări, cele mai controversate fiind cele referitoare la pragul de 200.000 euro pentru abuzul în serviciu şi nepedepsirea infracţiunilor comise pentru altul, dar şi abrogarea articolului 299 referitor la folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual.

„În considerarea abrogării art. 299, se consideră că noţiunea de „favoruri sexuale” este o noţiune care nu poate fi determinată precis şi, mai mult, există o altă infracţiune care are ca obiect întreţinerea de raporturi sexuale cu o persoană fără consimţământul acesteia, iar dacă consimţământul este dat nu mai putem vorbi de o infracţiune”, motivează parlamentarii PSD în expunerea de motive.

Art. 299 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, care se referă la folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual prevede ca:

„(1) Fapta funcţionarului public care, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini, a urgenţă ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu, sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, pretinde ori obţine favoruri de natură sexuală de la o persoană interesată direct sau indirect de efectele acelui act de serviciu, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupă o funcţie publică sau de a exercită profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta.

(2) Pretinderea sau obţinerea de favoruri de natură sexuală, de către un funcţionar public care se prevalează sau profită de o situaţie de autoritate ori de superioritate asupra victimei, ce decurge din funcţia deţinută, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupă o funcţie publică sau de a exercită profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta”.

Cei 38 de parlamentari care au semnat iniţiativa lui Cătălin Rădulescu sunt: Babuş Radu, Bălănescu Alexandru, Bontea Vlad, Bucura-Oprescu Simona, Căciulă Aurel, Căruceru Aida-Cristina, Cocoş Vasile, Cosma Andreea, Dinu Cristina-Elena, Georgescu Nicolae, Halici Nicuşor, Intotero Natalia-Elena, Itu Cornel, Lupaşcu Costel, Macovei Silviu Nicu, Matei Călin-Vasile-Andrei, Moagher Laura-Mihaela, Neaţă Eugen, Nosa Iuliu, Oteşanu Daniela, Paraschiv Rodica, Păle Dănuţ, Petric Octavian, Pleşoianu Liviu Ioan Adrian, Popa Ştefan-Ovidiu, Pop Andrei, Rădulescu Cătălin-Marian, Simion Lucian-Eduard, Spânu Ion, Stancu Florinel, Stativă Irinel Ioan, Suciu Matei, Şarapatin Elvira, Toma Ilie, Ursu Răzvan-Ion, Vasilică Radu Costin, Velcea Nicolae, Vîrză Mihăiţă, Weber Mihai.

Tag-uri:

loading...