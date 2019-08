CAZUL CARACAL, răsturnare de situație: "Soția lui Gheorghe Dincă a aruncat și a distrus probe"

"Cand m-au dus la audieri, a trebuit sa pendulez de colo colo pe mai multe audieri. Cand am sosit acolo, familia lui Dinca era insirata. Au facut scandal imens, ca ce cauta avocat, aproape erau sa ma scoata de acolo, ca de ce sunt in acea incapere, si nu intr-o camera de ancheta. Au facut o revolta acolo, ca ce cauta avocatul. Scandal mare! Cand a inceput ancheta cu mama lor, au inceput sa ne certe iar, i-am spus ca nu poti sa tipi in halul asta. A spus ca e victima. Ei au venit sa-si refuleze propriile probleme - ca se cred victime. A inceput sa conduca ancheta, cum face si Dinca acolo. Cand am inceput sa pun intrebari, atunci s-a stricat treaba. A inceput sa tremure, sa roseasca, sa nege, sa revina... Din punctul meu de vedere, aceasta doamna (sotia lui Gheorghe Dinca, n.r.) minte intr-un hal fara de hal, contrazice declaratiie familiei", a declarat Tonel Pop, joi, la finalul celor cele 9 ore de audieri de joi.



"Confruntarea a inceput cand am pus eu intrebarile. Din momentul ala, declaratia a fost intoarsa. S-a schimbat fata de ce a declarat prima data. In mod clar, si prin ce a spus, si prin ceea ce rezulta din ce au spus celelalte persoane, clar aceasta doamna a aruncat probe, a alterat probe, a distrus probe. Acum e de vazut daca voit sau nu, daca cu intentie sau cu greseala", a msi spus avocatul.



Intrebat cum il vede familia acum pe Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul caracal, avocatul a replicat: "In prima faza, au incercat sa aiba aceasta teorie 'sot bun, care aduce flori sotiei'. Dupa, cand am pus intrebari, au inceput sa deconspire anumite lucruri, unele grave. Numai prin intrebari succesive mai recunosteau anumite lucruri. Declaratiile initiale sunt total schimbate."

Reamintim că soția lui Gheorghe Dincă, alături de trei dintre cei patru copii, au ajuns, joi, în fața procurorilor, la București. Fără să răspundă la întrebări și vizibil deranjați de prezența presei, membrii familiei lui Gheorghe Dincă au intrat, la prânz, în sediul Parchetului Antimafia. Potrivit unor surse, soția și copiii suspectului din Caracal au fost chemați în calitate de martori.

