Ce a obținut România de la summit-ul NATO. Iohannis: Avem rezultate frumoase

- Am termintat lucrările unui summit NATO foarte interesant și cu o sesiune neplanificată foarte intensă.



- Ce a obținut România: știți bine că din 2016 noi am încercat să consolidăm flancul estic. Am obținut un centru de comandă de trei stele, operațional. Am obținut o upgradare a statutului brigăzii multinaționale, care a căpătat un statut permanent.



- Un al treilea rezultat, o întreagă sesiune a fost s-a desfășurat la inițiativa noastră despre Marea Neagră.



- În ansamblu postura NATO a fost întărită, avem rezultate frumoase.



- În final, sesiunea foarte specială: banii. Rezultatele sunt foarte diferite și ne aflăm destul de departe de momentul 2014. România a ajuns la 2%, SUA sunt în jur de 4%, dar avem aliați care au bugete de sub 1%. Atunci pe bună dreptate s-a pus la modul foarte apăsat în discuție împărțirea banilor. S-a renunțat la întâlnirile bilaterale, apăruse o discuție destul de intensă. Am continuat doar aliații, fără musafiri și am discutat despre bani. A ajuns la concluzii optimiste. Unii aliați s-au angajat să ajungă la 2%



- S-a discutat,fără o decizie, în perspectivă, să mergem cât mai departe.



- Este prima dată când s-a invocat articolul 5, după catastrofa din septembrie

- Președintele Trump nu a inițiat un conflict, nu a fost agresiv, a spus lucrurilor pe nume.

