Ce decizie a luat UDMR cu privire la votarea Guvernului Dăncilă: Încă o șansă

Grupurile parlamentare ale UDMR s-au reunit luni, în şedinţă, înaintea şedinţei comune a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru votul de învestitură a noului Guvern. Informaţia a fost confirmată de liderul deputaţilor UDMR, Korodi Attila.

Ulterior, UDMR a anunțat că va vota pentru învestirea guvernului Dăncilă.

Liderul URMR, Kelemen Hunor, a anuntat luni ca parlamentarii minoritatii maghiare vor vota in favoarea investirii Guvernului Viorica Dancila, argumentand ca nu exista alte variante si "ar fi greu de argumentat de ce nu am vota si a treia oara" programul de guvernare, in conditiile in care UDMR a votat cabinetele Grindeanu si Tudose.

UPDATE. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, după întâlnirea avuta cu președintele PNL, Ludovic Orban, că decizia referitoare la susținerea Guvernului Dăncilă urmează să fie luată la ora 14,00 de parlamentarii Uniunii, dar că o discuție politică pe această temă, cu alte formațiuni, ar fi trebuit să înceapă în urmă cu câteva luni.

"Oricine vrea să discute cu mine, ușa e deschisă. M-a sunat aseară târziu (Orban-n.r.), l-am resunat în această dimineață, am băut o cafea și cu asta basta. Nu am ce să va dau informații mai interesante. Noi vom lua o decizie la ora 14,00. Nu era o chestiune de a mă convinge. Ca să mă convingi, înainte de vot, cu câteva ore... Trebuie să începi discuțiile cu săptămâni, cu luni, înainte", a afirmat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor, liderul UDMR, ar fi anunţat, luni dimineaţa, într-o intervenţie TV că formaţiunea sa politică susţine învestirea Guvernul Dăncilă, pentru că "este nevoie de stabilitate".

Pe de altă parte, liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, spune că UDMR nu este o anexă a coaliţiei PSD-ALDE. Acesta a precizat la RFI că formaţiunea sa încă nu a decis dacă va vota sau nu pentru învestirea Guvernului Dăncilă. Parlamentarul observă că în programul de guvernare e "o jumătate de propoziţie" despre descentralizare.

Cseke Attila declară că „mai mult decât în alte cazuri, de data aceasta, acest Guvern va trebui să aibă într-adevăr eficienţă, pentru că practic, într-un an şi o lună, partidele de guvernământ schimbă al doilea prim-ministru, suntem la al treilea prim-ministru. Nu se mai poate continua aşa, la fiecare şase luni mai schimbăm câte un prim-ministru".

Senatorul UDMR precizează că „despre descentralizare, în programul de guvernare este o jumătate de propoziţie, fără termene, fără plan de acţiune asumat şi aşa mai departe. Ministerele trebuie să înceapă să se mişte şi în cât mai scurt timp, în câteva luni, aceste chestiuni să pornească. Infrastructura. Pe lângă unele greşeli de redactare legate de capitolul de infrastructură, care sunt greşeli elementare, anumite tronsoane sunt trecute la alte autostrăzi, trebuie ca aici să începem să avem într-adevăr eficienţă".

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, se întâlneşte luni cu liderul grupului deputaţilor minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian, şi cu preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, pentru a discuta despre votul privind învestirea noului Guvern, potrivit unor surse parlamentare.

Cele două întâlniri au loc înainte de plenul comun al Parlamentului privind învestirea Guvernului Dăncilă.

Săptămâna trecută, Ludovic Orban a anunţat că liberalii vor purta discuţii cu toate grupurile parlamentare şi cu parlamentari individual pentru a-i convinge să nu voteze învestirea Guvernului Dăncilă.

