Ce spune Dragnea despre retragerea lui Mugur Isărescu de la BNR

"Mai vedem ce e până la anul. De ce nu ar rămâne domnul Isărescu? I-am şi spus-o (că îl susţin - n.r.), aşa cum am făcut-o şi în anii precedenţi, aşa cum am făcut-o şi în mai multe rânduri, public, atunci când a fost atacat violent şi dumnealui şi Banca Naţională. Eu nu am de ce să îmi schimb opinia", a precizat Dragnea, într-o declaraţie acordată presei la sediul PSD, întrebat cum comentează declaraţia lui Isărescu, potrivit căreia de anul viitor nu va mai fi guvernator al BNR.

Întrebat de ce întâlnirea dintre guvernatorul BNR şi prim-ministru a avut loc în biroul său, Dragnea a precizat că acest lucru a fost convenit de toţi participanţii la întâlnire.

"Unii m-au criticat, alţii dimpotrivă. Am înţeles supărarea, dar chiar nu trebuie să iau mandat pentru astfel de întâlniri. Am înţeles că trebuie să iau mandat când ies din ţară, dar pentru astfel de întâlniri nu trebuie să iau mandat. Am avut discuţie cu domnul Isărescu acum vreo lună, telefonică, şi am stabilit că o să ne întâlnim. Stabiliseră deja cu doamna prim-ministru să se întâlnească şi am convenit să nu ne vedem doi cu doi, să ne vedem toţi trei, şi am convenit să fie la Parlament", a spus Dragnea.

Tag-uri:

loading...