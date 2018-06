Ceremonia în care Simona Halep va prezenta trofeul va fi ÎN INTERIORUL Arenei Naționale

În anunț se precizează faptul că accesul tuturor celor care vor să vină și să o vadă pe Simona Halepeste permis de la ora 18:00.

Iata comunicarea oficială:

"Primaria Capitalei, prin Compania Sport pentru toti, in parteneriat cu Federatia Romana de Tenis, organizeaza astazi, de la ora 20.00, la Arena Nationala - in interiorul Arenei, o ceremonie in cadrul careia marea noastra campioana, Simona Halep, cetatean de onoare al Capitalei, va prezenta romanilor trofeul Roland Garros!

Toti cei care vor sa o vada pe Simona Halep sunt asteptati la Arena Nationala! Accesul va fi permis de la ora 18,00. Intrarea este libera. Vom reveni cu detalii".

