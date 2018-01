MIHAI TUDOSE și-a anunțat demisia din funcția de premier

22:39 Liviu Dragnea: Nu cred că preşedintele este fericit, dar cred că va respecta Constituţia

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, răspunzând la o întrebare legată de posibilitatea ca preşedintele Klaus Iohannis să nu mai numească un premier PSD, că probabil preşedintele nu este fericit de situaţia actuală, dar crede că va respecta majoritatea parlamentară.

22:36 Liviu Dragnea: Nu voi face nicio propunere de premier. Voi vota şi îmi voi asuma după ce se discută

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni că nu va propune marţi, în şedinţa CEx PSD, niciun nume pentru funcţia de premier, dar după discuţii va vota şi îşi va asuma votul.

"Se pare că eu am mână foarte proastă şi nu numai acum ci încă cel puţin 10 cazuri. Le-am spus colegilor că nu voi face nicio propunere. La Sorin Grindeanu am făcut eu o propunere, colegii au votat-o. La Mihai Tudose am avut discuţie cu fiecare în parte şi s-a conturat propunerea pe care am făcut-o eu. Mâine voi vota propunerea care iese din dezbatere şi imi voi asuma votul. Au fost colegi care au votat împotriva lui Tudose şi acum sustineau şi care reproşau ca au votat în necunoştinţă de cauză. Îmi voi voi asuma votul după ce se vor discuta mai multe propuneri", a declarat Liviu Dragnea.

Acesta spune că va sta cu liderii PSD "până iese fumul alb".

Întrebat dacă s-a gândit la demisie, Dragnea spune: "Nu m-am gândit la asta. Mi-am asumat că am făcut o greşeală când am făcut această propunere".

Liderii PSD se vor reuni marţi, la ora 11.00, în şedinţa CEx, pentru a decide cine va fi propunerea pentru funcţia de premier, după demisia lui Mihai Tudose.

Liviu Dragnea a susţinut declaraţii după CEX - LIVE TEXT

- A fost o discuţie lungă, serioasă, cu foarte multe lucruri spuse chiar profunde.

- Mâine vom face propuneri de nominalizare, astfel încât să nu vem motive să ajungem în aceeaşi sitiaţie. Concluzia generală a fost că nu se mai poate continua aşa pentru că e o stare conflictuală între partid şi Guvern şi chiar în interiorul Guvernului.

- Se pare că am mână foarte proastă şi nu numai în ceea ce priveşte numele de premieri, ci şi în alte zece cazuri. Le-am zis colegilor mei că nu voi face nicio propunere. Mâine nu voi face nicio propunere. Le-am spus că stăm la CEx până iese fumul alb.

- Sigur vor fi mai multe variante în discuţie. Fiecare variantă va fi întoarsă pe toate părţile.

- Despre Iohannis: Trebuie să fiu realist şi corect şi să spun că Iohannis nu e fericit de situaţia în care am ajuns, dar cred că va respecta Constituţia.

- Vom garanta că nu vom mai ajunge în această situaţie.

- S-a discutat şi subiectul Carmen Dan. A vorbit şi Carmen Dan dar şi Mihai Tudose. S-a discutat despre cum a fost gestionat acest subiect. CEx va decide dacă Dan va rămâne ministru în următorul guvern

- Despre demisie: Nu m-am gândit să demisionez

- Despre relaţia cu Tudose: Sunt sigur că voi avea cu Mihai Tudose exact relaţia pe care am avut-o înainte de a ajunge premier. Colegilor mei le-am spus despre un personaj veninos din instituţie care face mult rău

22:34 Cătălin Ivan (PSD): CEx a ales să stea încolonat în spatele unui lider compromis, corupt

Europarlamentarul Cătălin Ivan a declarat, luni seara, corespondentului MEDIAFAX, că decizia luată de CEx PSD de retragere a sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose este greşită şi nestatutară, iar cel care va fi propus prim-ministru va avea, în scurt timp, aceeaşi soartă.



Europarlamentarul ales pe listele PSD, Cătălin Ivan, consideră că membrii simpli ai partidului nu sunt de acord cu decizia de luni seara, adăugând că mulţi dintre membrii CEx care au votat pentru ridicarea sprijinului politic al lui Tudose sunt interimari puşi chiar de Liviu Dragnea, motiv pentru care decizia de luni seara ar fi nelegitimă şi nestatutară.

Europarlamentarul se întreabă cum reuşeşte Dragnea să ţină captiv partidul aşa „cum nimeni nu l-a controlat niciodată”.

„Văd cu regret că PSD a ajuns în această situaţie, să nu reuşească să scape din captivitatea în care se află. Acelaşi grup de câţiva din jurul lui Liviu Dragnea nu ştiu cum, nu ştiu prin ce metode, controlează partidul cum nimeni nu l-a controlat niciodată. Din nou, PSD se încorporează în spatele lui Liviu Dragnea şi aruncă ţara în criză încă o dată pentru poftele lui Liviu Dragnea. Eu vă pot spune, cu siguranţă, atât: membrii de partid din ţară, pe unde s-a dus Liviu Dragnea, dar şi prin celelalte organizaţii, nu sunt de acord cu această decizie. Mulţi din acest Comitet Executiv sunt interimari, puşi de Liviu Dragnea, care depind de Liviu Dragnea şi atunci votează cum le zice acesta. Este o decizie şi nelegitimă şi nestatutară, ca tot ceea ce votează acest Comitet Executiv”, a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, Cătălin Ivan.

Eurodeputatul consideră că cine îi va urma lui Mihai Tudose la conducerea Guvernului va avea aceeaşi soartă.

„Nu contează cine va fi desemnat ca viitor premier. Va pune Liviu Dragnea încă un prim-ministru pe care, la prima suspiciune că nu e suficient de ascultător, îl va executa exact în aceeaşi formă, exact cu aceeaşi nonşalanţă. Liviu Dragnea este un lider şi compromis, şi corupt, cu toate uşile închise pe afară, iresponsabil, paranoic şi cu toate astea, colegii din Comitetul Executiv au ales să stea încolonaţi în spatele lui. E regretabil”, a mai declarat el.

În opinia lui Cătălin Ivan soluţia pentru salvarea PSD din această „captivitate” ar trebui să vină de la baza partidului, de la membrii simpli.

„Cred că este treaba partidului, partidul din interior trebuie să găsească energia să oprească această bătaie de joc. Încă mai cred că se va întâmpla pentru că ştiu ce se discută în partid, la baza partidului, în organizaţiile de partid. Ce se întâmplă în Comitetul Executiv nu are nicio legătură cu ce gândeşte partidul”, a conchis eurodeputatul.

22:24 Carmen Dan, după CEx PSD: Eu am făcut ce trebuia să fac

Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, a declarat, luni seara, după şedinţa Comitetului Executiv în care s-a decis retragerea sprijinului politic acordat lui Mihai Tudose, că a făcut ce trebuia să facă, menţionând că în ceea ce priveşte situaţia din poliţie va continua să ia măsurile legale.



"Eu am făcut ce trebuia să fac", a declarat Carmen Dan după şedinţa PSD, întrebată dacă se simte responsabilă pentru schimbarea Guvernului.

Întrebată dacă va continua demiterile în Poliţie, Dan a spus : "Voi merge mai departe cu măsurile legale".

Controversele iscate ca urmare a depistării un poliţist care ar fi agresat sexual mai mulţi minori au dus la un scandal în interiorul PSD. Carmen Dan a cerut demiterea şefului Poliţiei Române, solicitare amânată de premierul Tudose. Mai mult, aceasta a declarat că nu mai poate lucra cu ministrul Carmen Dan, întrucât aceasta l-ar fi minţit în legătură cu acceptul lui Cătălin Ioniţă de a prelua conducerea IGPR.

22:21 Premierul Mihai Tudose şi vicepremierul Marcel Ciolacu şi-au scris demisiile-surse

Premierul Mihai Tudose şi vicepremierul Marcel Ciolacu şi-au scris demisiile, luni seara, acestea urmând să fie transmise preşedintelui, au declarat surse guvernamentale.

Potrivit surselor citate, demisiile au fost scrise la scurt timp după plecarea din şedinţa Comitetului Executiv, în care s-a decis retragerea sprijinului politic acordat Guvernului.

Propunerea de interimar este Paul Stănescu, vicepremier.

Mihai Tudose a declarat, luni seara, după şedinţa CEx, că pleacă cu fruntea sus, nu va asigura interimatul şi va rămâne membru de partid.

22:18 Lider PSD: Tudose nu a vrut să asigure interimatul; Paul Stănescu va fi premier interimar

Preşedintele PSD Prahova, Bogdan Toader, a declarat, luni seara, după şedinţa Cex PSD, pentru corespondentul MEDIAFAX, că Mihai Tudose nu a vrut să asigure interimatul, iar premier interminar a fost desemnat Paul Stănescu.



“Domnul Mihai Tudose nu a mai vrut să asigure interimatul. Atunci s-a propus ca Paul Stănescu să fie premier interimar”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Bogdan Toader, preşedintele PSD Prahova.

Întrebat ce s-a întâmplat şi cum s-a ajuns la acest moment în interiorul PSD, Toader a spun că a fost vorba, cel mai probabil, “o proastă comunicare”.

La rândul său, preşedintele PSD Galaţi, Nicolae Marin, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că preşedintele României, Klaus Iohannis va trebui să respecte majoritatea din Parlament şi să numească un nou premier, la propunerea PSD şi ALDE.

„Eu cred că am depăşit criza, am intrat în linie dreaptă, vom vedea mâine ce va fi, va fi o şedinţă la partid în care va fi anunţat noul premier. Vom vedea şi ce va face preşedintele Iohannis, ar trebui să respecte majoritatea, până acum a respectat-o. Nu ne gândim la Opoziţie, există o majoritate clară, nu excludem nici o suspendare a preşedintelui dacă nu se respectă regulile. Avem resurse, avem oameni, am schimbat două Guverne şi tot mai avem oameni. Acum trebuie să avem continuitate, numele premierului, numele miniştrilor contează mai puţin, cel mai important este programul de guvernare”, a declarat pentru MEDIAFAX, senatorul PSD Galaţi, Nicolae Marin.

Liderul PSD Alba, deputatul Ioan Dîrzu, a declarat, luni seara, corespondentului MEDIAFAX, că sunt oameni foarte bine pregătiţi care pot ocupa funcţia de premier şi care pot conlucra şi cu Comitetul Executiv Naţional, şi cu partidul.

”PSD rămâne unit, premierul Tudose rămâne vicepreşedinte alături de colegi şi marţi se va stabili o propunere de premier cu care se va merge la preşedinte. Nu avem probleme, sunt variante de premier. Ne-am fi dorit să nu se ajungă aici, dar sunt soluţii de gestionare. A fost o disfuncţionalitate şi trebuie stabilite cauzele”, a spus Ioan Dîrzu, contactat de corespondentul MEDIAFAX.

22:16 Tuţuianu: Viaţa va spune dacă am greşit eu sau ceilalţi care au avut o altă opinie

Fostul ministru al Apărării, Adrian Ţuţuianu, a declarat, luni seara, după şedinţa Comitetului Executiv al PSD, că votul privind retragerea sprjinului politic al lui Mihai Tudose a fost unul democratic, precizând că: "viaţa va spune" cine a greşit.



"A fost un vot, e democratic, viaţa va spune dacă am greşit eu sau ceilalţi care au avut o altă opinie", a spus Adrian Ţuţuianu după şedinţa Comitetului Executiv al PSD.

Comitetul Executiv al PSD a votat, luni, retragerea sprijinului politic acordat Guvernului Tudose, premierul Mihai Tudose anunţând în consecinţă că îşi va depune mandatul.

21:41 Mihai Tudose: ”În seara asta sau mâine dimineaţă îmi dau demisia. Eu nu am dorit să rup partidul. Plec cu fruntea sus, nu regret nimic. Relaţia cu Liviu Dragnea e bună acum. Nu voi asigura interimatul”

21:38 Daea: S-a votat, da. Este hotărârea structurii de partid

Ministrul Agriculturii Petre Daea a declarat luni, după şedinţa Cex PSD, că s-a votat retragerea sprijinului politic acordat Guvernului Tudose, refuzând să spună dacă vrea să facă parte dintr-un viitor Cabinet.

"S-a votat da. Este hotărârea structurii de partid. Eu intenţionez să merg acasă şi mâine dimineaţă să mă trezesc de noapte să merg la serviciu şi să văd", a declarat ministrul Petre Daea, după şedinţa CEx.

Comitetul Executiv a decis luni retragerea susţinerii politice a Cabinetului Tudose, ca urmare acesta anunţând că îşi depune mandatul.

Potrivit surselor citate, cei mai mulţi membri CEx al PSD au cerut ca premierul Mihai Tudose să îşi depună mandatul, ca urmare a tensiunilor din ultima perioadă.

21:04 Premierul Mihai Tudose ar fi spus, în şedinţa Consiliului Naţional Executiv PSD, care are loc la ora transmiterii ştirii, că este dispus să demisioneze, dacă membrii CEx votează retragerea sprijinului politic acordat Cabinetului, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.

După cinci ore de discuţii, din luările de poziţie ale membrilor CEx, spun sursele citate, ar rezulta că cei mai mulţi membrii ai Consiliului Executiv i-au cerut lui Mihai Tudose să îşi prezinte mandatul.

În replică, premierul le-a spus celor prezenţi că este dispus să facă acest gest, în condiţiile în care votul din şedinţă este unul de retragere a sprijinului politic.

Totodată, în CEx s-ar fi cerut ca votul să fie unul secret, mai spun sursele politice.

Liderii PSD s-au reunit la ora 16.00, la sediul PSD, fiind pusă în discuţie susţinerea în continuare a Cabinetului Tudose, după ultimele tensiuni între premier şi conducerea partidului.

16.23 Niculae Bădălău: Cei care vor forţa demiterea premierului trebuie să aibă şi soluţiile

Preşedintele executiv al PSD, Niculae Bădălău, a declarat luni că cei care vor forţa demiterea lui Mihai Tudose trebuie să vină şi cu soluţiile, susţinând că Tudose ar trebui să fie şi în continuare la Palatul Victoria.



"Acest Guvern se va numi, eu sper, că Mihai Tudose pentru că nu văd altă soluţie. (...) Cei care vor forţa demiterea premierului, trebuie să aibă şi soluţiile", a declarat Niculae Bădălău, preşedintele executiv PSD.

Întrebat dacă Guvernul trebuie să meargă mai departe cu Carmen Dan în funcţia de ministru, Bădălău a răspuns: "asta e mai puţin important. Eu merg pentru o soluţie echilibrată. Eu sunt în tabăra PSD pentru echilibru şi pentru partid solid".

Preşedintele executiv al PSD a mai spus că nu se poate pune problema simplistă cine rămâne şi cine pleacă. "O variantă ar fi ca partidul să găsească soluţiile să ducem la îndeplinire programul de guvernare. Nu interesează pe nimeni cine cu cine se ceartă, ci cine aduce progresul", a spus Bădălău.

16.17 Firea: Ne-am dori ca, după şedinţă, PSD să nu aibă nimic de pierdut, să nu iasă decimat

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, înainte de şedinţa Comitetului Executiv al PSD, că speră ca după întrunire partidul să nu aibă de pierdut, menţionând că doreşte să afle care sunt paşii de urmat pentru a se evita o următoare criză politică.



"Am avut o şedinţă a PSD Bucureşti. Împreună cu preşedintele organizaţiei locale, cu primarii de la sectoare, am luat o decizie. Punctul nostru de vedere general este acela de a insista foarte mult pentru întoarcerea la votul românilor, la respectul faţă de aceştia, să vedem care sunt priorităţile noastre, să lăsăm luptele interne deoparte, să găsim cea mai bună cale pentru a ne pune în aplicare planurile pentru ţară. Ne dorim un partid unit, ne dorim o echipă care să lucreze cu motoarele turate la maxim. Ne-am dori o concentrare pe proiecte şi ca după şedinţă, PSD să nu aibă de pierdut, să nu iasă decimat", a declarat Gabriela Firea.

"Ceea ce ne dorim foarte mult e să aflăm ce urmează. În funcţie de deciziile care se vor adopta la CEx, care e proiectul pentru următoarele zile şi să nu mai riscăm să ajungem în această situaţie după alte câteva luni, să fim iar în criză. Aceste crize nu fac bine ţării, românilor şi nici nouă, partidului. Trebuie să ne luăm măsuri asiguratorii să nu se mai repete. Partidul e unul singur şi nu-mi face plăcere ca despre PSD să se vorbească folosindu-se termenii de gaşcă, grupare, zone de interes. Noi suntem în PSD, nu suntem în gruparea, gaşca nimănui", a mai spus Firea înainte de şedinţă PSD.

16.15 Robert Negoiţă, declaraţie înainte de şedinţa PSD: La cabinetul lui Dragnea s-au stâns semnături de la preşedinţii de organizaţii. E neprincipial

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a declarat, luni, înainte de şedinţa Comitetului Executiv al PSD, că la cabinetul lui Liviu Dragnea s-ar fi strâns semnături de la preşedinţii de organizaţii judeţene, precizând că "este profund neprincipial".



"Am auzit că la cabinetul de la preşedintele Camerei Deputaţilor, domnul Dragnea, s-au strâns semnături de la preşedinţii de organizaţii din judeţe. Dacă lucrul ăsta s-a întâmplat, e în neregulă, neprincipial. Să chemi preşedinţii de organizaţii, pe rând, şi să influenţezi să semneze mi se pare profund neprincipial. De ce trebuie să luăm astăzi o decizie, repede?", a declarat Negoiţă.

Robert Negoiţă a precizat că deciziile ar trebui să se ia pe baza unor analize.

16.10 Vicepreşedintele PSD Ionuţ Vulpescu a declarat, luni, înaintea şedinţei CExN al partidului, că există un moment de criză pe care social democraţii trebuie să-l rezolve, altfel existând riscul unei ”manelizări” a guvernării şi a PSD.

”E un moment de criză pe care trebuie să-l rezolvăm, pentru că altfel manelizăm şi guvernare şi partid şi...”, a declarat vicepreşedintele PSD Ionuţ Vulpescu, înaintea şedinţei Comitetului Executiv Naţional al partidului.

În ceea ce priveşte manelizarea PSD, Vulpescu nu a precizat cine a făcut acest lucru, ci doar că trebuie eliminat ”acest risc”.

Întrebat dacă va rămâne în funcţie premierul Mihai Tudose, el a spus: ”Aici vom vedea dezbaterea în cadrul CExN, şi e foarte bine că s-a reunit CExN, pentru că trebuie să luăm o decizie pe care o aşteaptă oamenii”.

16.00 Tudose nu a făcut declaraţii politice, însă a dorit să nuanteze declaraţia cu privire la autonomia ţinutului secuiesc: "Să nuanţez o declaraţie greşit înţeleasă. Îmi menţin poziţia că nu e negociabilă integritatea României, nu se poate vorbi de o bucată din România, când m-am referit la fluturatul pe steag. M-am referit la autorităţile statului care trebuie să aplice legea, la mandatul lor, nu să flutur pe nu ştiu cine"

15.50 "N-am dormit de 48 de ore. Partidul social democrat trece printr-o mare încercare (...) Eu cred cu tărie că Guvernul Tudose trebuie să rămână în funcţie", a spus la venire Marius Oprişan, unul dintre susţinătorii făţişi ai lui Mihai Tudose.

"Pentru mine, importantă e stabilitatea scenei politice, importantă e ţara, important e Partidul Social Democrat. PSD trece printr-o mare încercare, să dea Dumnezeu să ne dea mintea moldoveanului cea de pe urmă, mintea românului cea de pe urmă. Cetăţenii au avut încredere în noi şi avem o mare responsabilitate faţă de ei. Trebuie să construim spitale, autostrăzi, să plătim pensii şi salarii, să asigurăm liniştea şi ordinea publică. Eu cred că Guvernul României, condus de Mihai Tudose, trebuie să rămână în funcţie, cred că e nevoie de echilibru şi responsabilitate", a declarat Marian Oprişan.

15.30 Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, înainte de şedinţa Consiliului Executiv, că în ultimele zile a ascultat multe ieşiri publice şi în şedinţa de la ora 16.00 va vota, ca de obicei cu partidul, fără a preciza dacă asta înseamnă retragerea sprijinului faţă de Guvernul Tudose.

"În toată perioada asta nu am ieşit. Doar am citit scrisori, am urmărit apariţii publice. Voi vorbi la CEx. Am aflat de la Codrin ce trebuie să facem", a declarat Liviu Dragnea.

Întrebat de posibila retragere a sprijinului faţă de Cabinetul actual, liderul PSD a răspuns: "Nu ştiu".

Chestionat cum va vota dacă totuşi se va ajunge aici, Liviu Dragnea a răspuns scurt: "Ca de obicei, cu partidul"

15.20 Gabriel Zetea, preşedintele PSD Maramureş, a declarat, înainte de şedinţa CEX al PSD, că dacă va fi necesară schimbarea guvernului pentru a fi linişte, se va întâmpla şi asta, dar scopul e acela de a fi unitate în PSD, nu tabere.



"Deocamdată nu e linişte, dar PSD, după şedinţele CEx, iese mai unit. O să vedem discuţiile din interior, milităm pentru unitate nu pentru tabere, pentru asta ne-am adunat aici", a declarat Gabriel Zetea, preşedintele PSD Maramureş.

Întrebat cine trebuie să plece pentru a se linişti lucrurile, liderul PSD a spus: "nu ar trebui să plece nimeni dacă lucrurile se aşează.(...) Trebuie să schimbe şi guvernul, să facă şi asta pentru a fi liniste".

Codrin Ştefănescu, secretar-general adjunct: Vom avea o şedinţă mai furtunoasă ca niciodată. Suntem toţi cu nervii la pământ

Ajuns printre primii la şedinţa CEx, Codrin Ştefănescu a declarat că social-democraţii trebuie să ia o „decizie finală”, chiar dacă va fi nevie să stea toată noaptea la partid.

„Nu cred că vom discuta despre demiteri. Vom avea o şedinţă mai furtunoasă ca niciodată. Suntem toţi cu nervii la pământ. (...) Indiferent cât durează această şedinţă, vom ieşi cu o soluţie. Ultimele zile au fost cumplite. În mass media au apărut tot felul de ştiri pe surse, au fost tot felul de declaraţii ale colegilor mei. A curs cu scrisori şi luări de poziţie. Azi e obligatoriu să găsim soluţia finală. Intru cu speranţa că trebuie să ne aducem aminte de zilele în care am fost uniţi”, a declarat Codrin Ştefănescu.

Mihai Tudose se bucură de sprijinul mai multor filiale la o eventuală moţiune de cenzură - surse

Premierul Mihai Tudose se bucură, potrivit unor surse social-democrate, de susţinerea parlamentarilor din cel puţin zece filiale, printre care Vrancea, Constanţa, Buzău şi Dâmboviţa, astfel că o eventuală moţiune de cenzură introdusă la cererea lui Liviu Dragnea nu ar avea şanse de izbândă.

”Fără cele 10 organizaţii care îl sprijină pe Tudose, dintre care Iaşi, Constanţa, Buzău, Dâmboviţa, Giurgiu, Caraş, Timiş, care au mulţi parlamentari, nu au majoritate să demită guvernul”, au declarat surse din PSD pentru agenţia de presă Mediafax.

Potrivit surselor citate, Mihai Tudose se bucură de sprijinul filialelor care au obţinut cei mai mulţi parlamentari la alegerile din 2016.

”Practic, oamenii lui Liviu Dragnea nu au nicio şansă să formeze un alt guvern, fiindcă în Parlament nu trece moţiunea de cenzură. Nu avem o situaţie similară cu cea în care a căzut guvernul Grindeanu”, au mai spus sursele.

De altfel, în octombrie 2017, când au fost remaniaţi miniştrii Fondurilor Europene, Dezvoltării şi Transporturilor, Rovana Plumb, Sevil Shhaideh şi Răzvan Cuc, preşedintele Klaus Iohannis a avertizat PSD că scenariul pierderii guvernării nu poate fi cu totul exclus - "Dacă şi acest guvern (condus de Mihai Tudose - n.r.) ar cădea, atunci va trebui să îmi pun întrebarea, la modul extrem de serios, dacă PSD-ul mai are capacitatea să guverneze".

Comitetul Executiv al PSD se va întruni, luni, de la ora 16:00, la sediul partidului din Kiseleff, pentru a tranşa situaţia premierului Mihai Tudose, iar liderii partidului vor decide dacă îi vor retrage sprijinul politic.

Deşi liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, după precedentul CEx, că următoarea şedinţă va avea loc în perioada 29-31 ianuarie la Iaşi, mai mulţi membri şi lideri social-democraţi au cerut convocarea de urgenţă a Comitetului Executiv.

În şedinţa de luni ar urma să se discute dacă i se retrage sprijinul politic lui Mihai Tudose. De asemenea, se va discuta şi despre demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, după ce premierul a spus că dacă aceasta îşi va da demisia, el o va accepta.

Preşedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a susţinut că PSD nu poate accepta o autonomizare totală a deciziilor Guvernului, fiind aşteptate în şedinţa CEx de luni clarificări din partea premierului Mihai Tudose faţă de mai multe chestiuni.

„Voi susţine în CEx o linie mediană, vom vedea ce rezultă în urma discuţiilor, poate vine cineva şi îşi pune cenuşă în cap, să vedem ce atitudine adoptă. Chestiunea este foarte serioasă, nu poate PSD şi majoritatea parlamentară care susţine Guvernul să accepte o autonomizare totală a deciziilor Guvernului. E nevoie în permanenţă de consultare, poate sunt lucruri pe care majoritatea nu le poate accepta şi atunci echipa guvernamentală trebuie să îşi revizuiască solicitările. În primul rând este strict necesară o clarificare a premierului vizavi de mai multe chestiuni, iar fără o astfel de clarificare, probabil că lucrurile vor evolua într-un sens nefavorabil pentru echipa guvernamentală”, a spus Buzatu, sâmbătă, corespondentului Mediafax.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis, duminică, că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, şi premierul Mihai Tudose au obligaţia de a înceta imediat disputele politice, precizând că "au greşit amândoi" şi "acum trebuie să îndrepte lucrurile amândoi".

"Cei doi lideri, preşedintele şi premierul, au obligaţia de a înceta imediat disputele politice! Au greşit amândoi. Acum trebuie să îndrepte lucrurile. Amândoi! A fost o greşeală lipsa consultării cu noi la nominalizarea premierilor Grindeanu şi Tudose. O analiză democratică reală, în forurile de conducere ale partidului, ne-ar fi ferit de cele două crize politice. (…)Aşa e în democraţie: partidul nu poate conduce fără un guvern, iar guvernul nu poate funcţiona fără o majoritate parlamentară. Cei doi lideri au OBLIGAŢIA să găsească o cale de colaborare. Să îşi asume, cât mai urgent, eventual în scris, principiile acestei colaborări", a scris Gabriela Firea.

Pe de altă parte, Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a transmis, sâmbătă, că ar fi bine ca la CEx-ul PSD să fie discuţii serioase despre democratizarea puterii în partid, dar şi despre cum ar putea actuala guvernare să performeze.

„E necesar ca din Guvern să facă parte cei mai pregătiţi oameni pe care îi are partidul. Îmi doresc ca de această dată organizaţiile locale să fie mai implicate, pentru că nu e normal să decidă doar o mână de oameni. Partidul suntem noi, toţi cei care am muncit pentru a câştiga încrederea românilor. Premierul are responsabilitatea actului de guvernare dar trebuie să aibă şi decizia”, a transmis ministrul Transporturilor, Felix Stroe, preşedintele PSD Constanţa.

Fostul ministru al Apărării, Adrian Ţuţuianu, a avertizat, sâmbătă, că o nouă schimbare de guvern ar fi o sinucidere politică pentru PSD.

„Ar fi sinucidere politică pentru Partidul Social Democrat o nouă schimbare de guvern. O demisie a Primului Ministru sau o nouă moţiune de cenzură împotriva propriului guvern ar duce partidul din nou la mâna preşedintelui Iohannis (pentru desemnarea premierului) şi la un vot în Parlament, ambele situaţii creatoare de incertitudini”, a scris Ţuţuianu pe Facebook.

Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a declarat, sâmbătă, că în urma situaţiei din partid, s-a ajuns la concluzia că e importantă convocarea Comitetului Executiv, luni, pentru rezolvarea problemelor din formaţiune, adăugând că „şi-a băgat dracul coada în PSD”.

„Eu cred că nu asistăm la un alt caz Grindeanu. Avem o problemă serioasă şi trebuie să o recunosc. Ca urmare a unor declaraţii din ultima vreme a colegilor noştri şi urmare a altor lucruri ca lipsa de comunicare, faptul că de câteva zile se amplifică de o sută de ori situaţia din partid, am considerat că este foarte important să facem un CExN fulger luni, în care tema principală ar fi să ne reglăm toate problemele şi să vedem cum au ajuns în spaţiul public aceste probleme amplificate cu o sută de ori, cu o mie de ori”, a declarat Ştefănescu, la Atena3.

Secretarul general-adjunct al PSD a adăugat că în şedinţa de luni se va discuta despre frământările din partid.

„Am primit o avalanşă de mesaje de la colegi din ţară ca să ne potolim, am vorbit cu mai mult de 100 de primari care atrag atenţia că nu putem să stăm aşa şi să comunicăm fiecare cum vrea, nu ştiu de ce ne certăm. (...) Vom discuta nimic din ceea ce se aştepta să discutăm la Iaşi. Nu o să avem timp de aşa ceva. Vom discuta doar despre ce ne frământă şi cum am ajuns noi de la începutul anului să fim pe toate paginile ziarelor, şi aici şi peste hotare şi să se vorbească despre războiul din PSD. (...) Şi-a băgat dracul coada în PSD. Nu l-am indentificat. La Grindeanu a fost Ponta, acum nu cred că dracul e de aici, de la noi. Face un lucru mai grav. Trebuie o concluzie luni şi o declaraţie de presă comună, cu ochii pe noi sunt un milion de membrii de partid şi de români care ne-au votat”, a declarat Codrin Ştefănescu.

Premierul Mihai Tudose şi-a atras antipatia mai multor lideri social-democraţi, după ce, în ultimele zile, a susţinut restructurarea Guvernului şi i-a cerut demisia ministrului de Interne, Carmen Dan.

„Noi dorim o eficientizare a actului de guvernare. Dorim ca deficitul structural, cheltuielile cu funcţionarea statului să fie mai mici. Şi atunci 24 de ministere e cam mult. Ar trebui să fie mai puţine. Cred că numărul ar trebui să înceapă cu unu. Că sunt 19, dar măcar să înceapă cu unu. Apoi, s-au creat în teritoriu o mulţime de structuri care ţin de acelaşi minister, o mulţime de pui. Mi-aş dori (să fie - n.r.) cam comasate înapoi. (…) Eu sunt membru PSD. Atât. Noi ne-am angajat, eu m-am angajat că vom face şi acest lucru - debirocratizare şi o funcţionare mult mai coerentă a instituţiilor statului. Ne-am apucat de lucrul ăsta. Dacă deranjează şi unii nu sunt de acord şi speculează că sunt tabere, am înţeles. Ce vreţi să fac? Să spun că nu e bine ce gândesc? Eu aşa gândesc. Stau în funcţia asta cât timp simt că pot să fac ceea ce simt că trebuie să fac. Dacă nu mai pot să fac lucrul ăsta, plec acasă”, a declarat premierul Mihai Tudose, miercuri, la Antena 3.

În ceea ce o priveşte pe Carmen Dan, Tudose a declarat miercuri, la Antena 3, că dacă ministrul de Interne îşi depune demisia o va accepta, motivând că nu poate munci cu un ministru care a minţit în legătură cu situaţia privind înlocuitorul şefului Poliţiei Române.

„Dacă un ministru îşi permite să mă mintă, nu mai am ce să lucrez cu ea. Domnia şi-a manisfestat intenţia de luni şi i-am spus că accept demisia dacă şi-o dă. Dacă va fi lăsată şi-o va da”, a susţinut Mihai Tudose la Antena 3.

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri la Bacău că speră ca Mihai Tudose să rămână premier. "Eu încă sper ca Mihai Tudose să rămână premier", a spus liderul PSD.

Preşedintele Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a solicitat convocarea urgentă a CExN al partidului, precizând că o impune situaţia din ultimele zile, la acest apel raliindu-se fostul ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, şi liderul PSD Neamţ, Ionel Arsene. De asemenea, aceeaşi solicitare au făcut-o primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, filiala din Vaslui a PSD şi social-democraţii din judeţul Olt, dar şi alte organizaţii din ţară.

