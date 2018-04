Cine sunt consilierii ministrului Ioana Bran care au sunat la radio pentru a îşi lăuda şefa

Jurnaliştii GSP au documentat cazul şi au prezentat cine sunt aceşti consilieri plătiţi bine pentru a aduce laude şefei la radio. Unul dintre aceştia vine chiar din judeţul de unde provine şi Ioana Bran, Satu Mare. Este vorba de Florin Mulcuțan, fost boxer în tinerețe și apoi preşedinte al Asociației Județeane de Box Satu Mare.

Odată cu apariția sa în MTS, s-a modificat metodologia de finanțare astfel încât să primească finanțare și federațiile aflate în litigiu cu ministerul, situație în care se află și FR Box.

”Schimbarea a apărut fără nicio explicație publică și fără nicio motivare către personalul din minister, care se execută, de teamă”, spune o sursă din minister pentru tolo.ro.

Conform termene.ro, are 9 contracte câștigate în SEAP, toate cu primării (Tiream, Căuaș – unde activa la clubul Olimpia – secțiile fotbal și box, Pomi, Botiz) și Centrul de Transfuzie Sanguină Satu Mare.

”Oameni fără pricepere au mai fost pe funcții în MTS. Dar, acum, există un soi de transformare periculoasă. Doamna ministru vine dintr-o familie ai cărei membri au fost condamnați penal pentru corupție. Și se înconjoară de personaje precum Mulcuțan. Am fost de două ori în pragul grevei”, spune același angajat al MTS.

Contactat de jurnaliştii GSP, Mucuţan a evitat să răspundă la întrebarea privind ce îl recomandă să fie consilier în MTS, mulţumindu-se să spună că "am readus Satu Mare pe harta boxului românesc".

"Vin de la șefia boxului din Satu Mare. Am fost, mai întâi, secretar general, apoi președinte. Practic, am readus sportul în județ, fiindcă dispăruse. Am organizat Centura Sătmarului la Box, o competiție, la fel, dispărută", a spus consilierul.

Acesta a recunoscut că o ştia pe ministrul Ioana Bran cu foarte mult timp înainte de a ajunge să îi fie consilier.

"O știu de 13-14-15 ani… Pur și simplu, aveam prieteni comuni, așa ne-am cunoscut", a spus Mulcuţan înainte să închidă telefonul.

Cei 8 consilieri la care are dreptul, prin lege, ministrul Ioana Bran:

Elena Iancu – director cabinet

Florin Mulcuțan-⁠Chiș

Andrei Nourescu

Alexandru Ciucă

Robert Boboc

Pavel Cristian Balaj – 4 ore

Paul Butuzar – 4 ore

Ruxandra Păunică – 4 ore

Lucian Mircescu – 4 ore

Diana Vengheș – 4 ore

