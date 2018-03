Codrin Ștefănescu: Postul meu nu este scos la concurs. E pe votul CEx

"Postul meu nu este scos la concurs. E pe votul CEx-ului", a spus Stefanescu.

Codrin Stefanescu a mai spus ca a fost multumit de raspunsul primit de la Liviu Dragnea cu privire la prezenta acestuia la evenimentele organizate de SRI.

"Am discutat. Eu sunt multumit de raspunsul care l-am primit. Se va duce la comisia de control SRI", a spus Codrin Stefanescu.



"Mi-a placut discursul lui Liviu Dragnea in CEx, pentru ca de aici intelegem ca mergem mai departe pe traseul pentru care am fost votati, bataia cu statul paralel, va continua, vom continua sa schimbam legile de care am vorbit. Este foarte in regula ca toti colegii sustin inclusiv pe ministrul justitiei pentru pozitia pe care a avut-o", a mai spus el.

Declaratia lui Stefanescu vine dupa ce duminica acesta a spus ca Liviu Dragnea trebuie sa dea explicatii publice cu privire la prezenta acestuia la "chermezele SRI".

Tag-uri:

loading...