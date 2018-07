Codul Penal a trecut de Senat, cu abuzul în serviciu redefinit de PSD. UDMR s-a abținut

Astfel, un senator le-a spus, țipând: ”Bă, dar nu munciți și voi?!”. Ulterior, din sală s-a mai auzit și ”Duceți-vă în Piață, vă așteaptă Orban!”. Ulterior, PSD s-a mobilizat, astfel încât cvorumul a fost asigurat: erau 73 de senatori, iar Opoziția a revenit în sală. Pe de altă parte, o supriză a venit și de la UDMR.

Aceștia au spus că vor vota Codul Penal doar dacă neglijența în serviciu rămâne în vigoare, iar la abuzul în serviciu se va vota forma propusă de Marton Arpad. Nu s-a întâmplat așa, iar în final, UDMR s-a abținut de la vot. În galeria articolului este atașat și raportul comisiei care are 132 de pagini.

Plenul Senatului a votat Codul Penal cu 74 de voturi ”pentru”, 28 ”impotrivă” si 9 abțineri. Votul vine după ce luni, comisia Iordache a terminat, modificările la Codul Penal, și a redefinit amendamentul cu cea mai mare miză: abuzul în serviciu.

Astfel, a fost aprobată propunerea PSD care pornește de la forma înaintată de Ministerul Justiției: prag de 1 900 lei, nivelul unui salariu minim brut pe economie, iar fapta să fie săvârșită pentru sine, rude sau afini până în gradul II, și nu pentru terți, cum prevedea până acum legea. Concret, USR susține că Dragnea ar urma să scapă de dosarul ”Bombonica”, prin această prevedere, pentru că nu a săvârșit fapta ”pentru sine, o rudă sau un afin, ci pentru partid”. PSD a redus și pedeapsa pentru abuz în serviciu: închisoare de la 2 la 5 ani sau amendă, față de inchisoarea de la 2 la 7 ani, cum e în forma actuală.

Realitatea.net redă live text cele mai importante momente de la votul din Senat, de marți.

UPDATE 13.40 Cseke Attilla, a anunțat că UDMR s-a abținut de la vot: ”Așa cum am menționat si la dezbaterile generale, două chestiuni nu au fost aprobate. Ca urmare, UDMR s-a abținut de la vot”, a spus acesta.

UPDATE 13.30 A fost votată legea cu 74 de voturi ”pentru”, 28 ”impotrivă” și 9 abțineri.

UPDATE 13.20 Între timp, în sală, au venit și Florin Iordache, cu Mariana Moț. Aceștia au discutat în spatele sălii.

UPDATE 13.18 Sunt dezbătute amendamentele respinse de la articolul 297, privind abzul în serviciu.Cum era de așteptat amendamentul PNL a fost respins deja. Iulia Scâtei a spus că prin respingerea amendamentului PNL, senatorii au votat clasarea a 2000 de dosare și nerecuperarea unor prejudicii importante din dosare”.

UPDATE 12.14 În plen sunt dezbătute amendamentele respinse de la Comisie. Sunt 90 de pagini de amendamente. Primele amendamente dezbătute sunt ale PNL.

UPDATE 12.05 Cseke Attila a anuntat ca UDMR ar putea să nu voteze Codul Penal: să ramana neglijenta in serviciu, iar la abuz în serviciu, sa se voteze varianta UDMR:

”Vom vota cele doua amendamente ca neglijenta in serviciu sa ramana, iar abuzul in serviciu să rămână in forma cerută de CCR”, a spus acesta.

UPDATE 11.54 Alina Gorghiu a luat cuvântul și a criticat modul în care a fost votat Codul Penal in comisie:

”Ați redefinit abzul in serviciu, astfel incat ati redefinit fapta. Pun un pariu: acest cod nu va intra niciodata in vigoare in acesta forma. Nu se poate să protejezi infractorul, si nu victima”

Update 11.54 A vorbit Vlad Alexandrescu (USR), iar în fața prezidiului erau senatorii USR care aveau un afis mare cu ”FĂRĂ PENALI”

UPDATE 11.44. PNL, USR și PMP s-au intors in sală. USR a adus și o boxă, în plen.

UPDATE 11.48. Adrian Țutuianu a spus că sunt 73 de senatori in plen, prin urmare este cvorum.

UPDATE 11.30 Șerban Nicolae e prezentat proiectul, iar apoi, Mariana Moț, secretarul de stat din MJ, a prezentat punctul de vedere al Ministerului. Apoi, Robert Cazanciuc a transmis punctul de vedere al comisiei.

Cele mai importante modificări din Codul Penal, pe înțelesul tuturor

1. Redefinirea abuzului în serviciu a fost, de departe, cea mai importantă modificare, prin care o largă serie de fapte de abuz în serviciu ar urma să fie dezincriminate. Adică vorbim de abuz în serviciu dacă fapta a fost făcută ”în scopul de a obţine pentru sine, soţ, rudă sau afini până la gradul II inclusiv, un folos material necuvenit”. Concret, dacă un primar acordă un contract unei firme care nu aparține unei rude de grad II sau afin, ci unui prieten de familie sau unei rude îndepărtate, fapta nu mai este abuz în serviciu.

2. Mai mult, dispozițiile articolului privind abuzul în serviciu nu se aplică în cazul elaborării, emiterii și aprobării actelor adoptate de Parlament sau Guvern.

3. Neglijența în serviciu a fost aborgată. Concret, vorbim de fapte de care funcționarii sunt exceptați. Spre exemplu, dacă intocmesc greșit contracte sau dacă documentația nu este corespunzătoare.

4. S-au redus termenele de prescripție pentru infracțiuni.

5. Confiscarea extinsă a fost redefinită.

6 Favorizarea făptuitorului nu se pedepsește nici dacă este săvârșită de un afin până la gradul doi (cumnați, socrii). Până acum era vorba doar de membri de familie. Totodată, emiterea de acte normative nu constituie infracțiune de favorizare a făptuitorului

7. A fost redefinit și grupul infracțional organizat, astfel încât nu constituie grup infracţional organizat grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracţiuni şi care nu are continuitate

8. Dacă un funcționar public se referă la un suspect ca și cum ar fi deja condamnat va fi condamnat cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

9. Dezvăluirea, fără drept, de informaţii dintr-o cauză penală, atunci când această interdicţie este impusă de legea de procedură penală, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.Dacă fapta este săvârșită de un magistrat sau de un reprezentant al organului de urmărire penală, pedeapsa se majorează cu jumătate.

10. Mituitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta, dar nu mai târziu de 1 an de la data săvârşirii acesteia

11. Este considerat trafic de influență doar dacă infracțiunea vizează "foloase materiale", nu "foloase", așa cum este acum.

Dragnea: Credeți că mă lasă ăștia să scap?

Pe de altă parte, Liviu Dragnea a refuzat să răspundă întrebărilor privind modificările Codului penal, operate de Comisia Iordache luni. ”Vorbim de un an și ceva, concluzia mea e una, indiferent ce am spus eu sau colegii, toți au rămas la aceeași părere”, a spus Dragnea.

Șeful PSD a explicat că nimeni nu dorește să vorbească despre ”abuzuri” și despre deciziile instanțelor care ignoră articole neconstituționale de lege.

”Nu am văzut nicio reacție din partea voastra în legătură cu abuzuri, cu decizii neconstituționale, deci nu mai vreau să vorbesc despre asta”, a spus el.

Cu privire la propriul său dosar, Dragnea a preferat o întrebare retorică: ”Credeți că mă lasă ăștia să scap?”.

loading...