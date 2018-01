Comitetul Executiv Naţional al PSD va decide astăzi soarta premierului Mihai Tudose. Ce spun unele dintre cele mai cunoscute

Deşi liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, după precedentul CEx, că următoarea şedinţă va avea loc în perioada 29-31 ianuarie la Iaşi, mai mulţi membri şi lideri social-democraţi au cerut convocarea de urgenţă a Comitetului Executiv.

În şedinţa de luni ar urma să se discute dacă i se retrage sprijinul politic lui Mihai Tudose. De asemenea, se va discuta şi despre demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, după ce premierul a spus că dacă aceasta îşi va da demisia, el o va accepta.

Preşedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a susţinut că PSD nu poate accepta o autonomizare totală a deciziilor Guvernului, fiind aşteptate în şedinţa CEx de luni clarificări din partea premierului Mihai Tudose faţă de mai multe chestiuni.

„Voi susţine în CEx o linie mediană, vom vedea ce rezultă în urma discuţiilor, poate vine cineva şi îşi pune cenuşă în cap, să vedem ce atitudine adoptă. Chestiunea este foarte serioasă, nu poate PSD şi majoritatea parlamentară care susţine Guvernul să accepte o autonomizare totală a deciziilor Guvernului. E nevoie în permanenţă de consultare, poate sunt lucruri pe care majoritatea nu le poate accepta şi atunci echipa guvernamentală trebuie să îşi revizuiască solicitările. În primul rând este strict necesară o clarificare a premierului vizavi de mai multe chestiuni, iar fără o astfel de clarificare, probabil că lucrurile vor evolua într-un sens nefavorabil pentru echipa guvernamentală”, a spus Buzatu, sâmbătă, corespondentului Mediafax.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis, duminică, că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, şi premierul Mihai Tudose au obligaţia de a înceta imediat disputele politice, precizând că "au greşit amândoi" şi "acum trebuie să îndrepte lucrurile amândoi".

"Cei doi lideri, preşedintele şi premierul, au obligaţia de a înceta imediat disputele politice! Au greşit amândoi. Acum trebuie să îndrepte lucrurile. Amândoi! A fost o greşeală lipsa consultării cu noi la nominalizarea premierilor Grindeanu şi Tudose. O analiză democratică reală, în forurile de conducere ale partidului, ne-ar fi ferit de cele două crize politice. (…)Aşa e în democraţie: partidul nu poate conduce fără un guvern, iar guvernul nu poate funcţiona fără o majoritate parlamentară. Cei doi lideri au OBLIGAŢIA să găsească o cale de colaborare. Să îşi asume, cât mai urgent, eventual în scris, principiile acestei colaborări", a scris Gabriela Firea.

Pe de altă parte, Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a transmis, sâmbătă, că ar fi bine ca la CEx-ul PSD să fie discuţii serioase despre democratizarea puterii în partid, dar şi despre cum ar putea actuala guvernare să performeze.

„E necesar ca din Guvern să facă parte cei mai pregătiţi oameni pe care îi are partidul. Îmi doresc ca de această dată organizaţiile locale să fie mai implicate, pentru că nu e normal să decidă doar o mână de oameni. Partidul suntem noi, toţi cei care am muncit pentru a câştiga încrederea românilor. Premierul are responsabilitatea actului de guvernare dar trebuie să aibă şi decizia”, a transmis ministrul Transporturilor, Felix Stroe, preşedintele PSD Constanţa.

Fostul ministru al Apărării, Adrian Ţuţuianu, a avertizat, sâmbătă, că o nouă schimbare de guvern ar fi o sinucidere politică pentru PSD.

„Ar fi sinucidere politică pentru Partidul Social Democrat o nouă schimbare de guvern. O demisie a Primului Ministru sau o nouă moţiune de cenzură împotriva propriului guvern ar duce partidul din nou la mâna preşedintelui Iohannis (pentru desemnarea premierului) şi la un vot în Parlament, ambele situaţii creatoare de incertitudini”, a scris Ţuţuianu pe Facebook.

Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a declarat, sâmbătă, că în urma situaţiei din partid, s-a ajuns la concluzia că e importantă convocarea Comitetului Executiv, luni, pentru rezolvarea problemelor din formaţiune, adăugând că „şi-a băgat dracul coada în PSD”.

„Eu cred că nu asistăm la un alt caz Grindeanu. Avem o problemă serioasă şi trebuie să o recunosc. Ca urmare a unor declaraţii din ultima vreme a colegilor noştri şi urmare a altor lucruri ca lipsa de comunicare, faptul că de câteva zile se amplifică de o sută de ori situaţia din partid, am considerat că este foarte important să facem un CExN fulger luni, în care tema principală ar fi să ne reglăm toate problemele şi să vedem cum au ajuns în spaţiul public aceste probleme amplificate cu o sută de ori, cu o mie de ori”, a declarat Ştefănescu, la Atena3.

Secretarul general-adjunct al PSD a adăugat că în şedinţa de luni se va discuta despre frământările din partid.

„Am primit o avalanşă de mesaje de la colegi din ţară ca să ne potolim, am vorbit cu mai mult de 100 de primari care atrag atenţia că nu putem să stăm aşa şi să comunicăm fiecare cum vrea, nu ştiu de ce ne certăm. (...) Vom discuta nimic din ceea ce se aştepta să discutăm la Iaşi. Nu o să avem timp de aşa ceva. Vom discuta doar despre ce ne frământă şi cum am ajuns noi de la începutul anului să fim pe toate paginile ziarelor, şi aici şi peste hotare şi să se vorbească despre războiul din PSD. (...) Şi-a băgat dracul coada în PSD. Nu l-am indentificat. La Grindeanu a fost Ponta, acum nu cred că dracul e de aici, de la noi. Face un lucru mai grav. Trebuie o concluzie luni şi o declaraţie de presă comună, cu ochii pe noi sunt un milion de membrii de partid şi de români care ne-au votat”, a declarat Codrin Ştefănescu.

Premierul Mihai Tudose şi-a atras antipatia mai multor lideri social-democraţi, după ce, în ultimele zile, a susţinut restructurarea Guvernului şi i-a cerut demisia ministrului de Interne, Carmen Dan.

„Noi dorim o eficientizare a actului de guvernare. Dorim ca deficitul structural, cheltuielile cu funcţionarea statului să fie mai mici. Şi atunci 24 de ministere e cam mult. Ar trebui să fie mai puţine. Cred că numărul ar trebui să înceapă cu unu. Că sunt 19, dar măcar să înceapă cu unu. Apoi, s-au creat în teritoriu o mulţime de structuri care ţin de acelaşi minister, o mulţime de pui. Mi-aş dori (să fie - n.r.) cam comasate înapoi. (…) Eu sunt membru PSD. Atât. Noi ne-am angajat, eu m-am angajat că vom face şi acest lucru - debirocratizare şi o funcţionare mult mai coerentă a instituţiilor statului. Ne-am apucat de lucrul ăsta. Dacă deranjează şi unii nu sunt de acord şi speculează că sunt tabere, am înţeles. Ce vreţi să fac? Să spun că nu e bine ce gândesc? Eu aşa gândesc. Stau în funcţia asta cât timp simt că pot să fac ceea ce simt că trebuie să fac. Dacă nu mai pot să fac lucrul ăsta, plec acasă”, a declarat premierul Mihai Tudose, miercuri, la Antena 3.

În ceea ce o priveşte pe Carmen Dan, Tudose a declarat miercuri, la Antena 3, că dacă ministrul de Interne îşi depune demisia o va accepta, motivând că nu poate munci cu un ministru care a minţit în legătură cu situaţia privind înlocuitorul şefului Poliţiei Române.

„Dacă un ministru îşi permite să mă mintă, nu mai am ce să lucrez cu ea. Domnia şi-a manisfestat intenţia de luni şi i-am spus că accept demisia dacă şi-o dă. Dacă va fi lăsată şi-o va da”, a susţinut Mihai Tudose la Antena 3.

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri la Bacău că speră ca Mihai Tudose să rămână premier. "Eu încă sper ca Mihai Tudose să rămână premier", a spus liderul PSD.

Preşedintele Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a solicitat convocarea urgentă a CExN al partidului, precizând că o impune situaţia din ultimele zile, la acest apel raliindu-se fostul ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, şi liderul PSD Neamţ, Ionel Arsene. De asemenea, aceeaşi solicitare au făcut-o primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, filiala din Vaslui a PSD şi social-democraţii din judeţul Olt, dar şi alte organizaţii din ţară.

Tag-uri:

loading...