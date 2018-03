Congres extraordinar al PSD. Partidul şi-a ales noua conducere. Dragnea: Vreţi să mai fiu în continuare preşedintele vostru?

Ecaterina Andronescu şi Nicolae Bănicioiu, ambii candidaţi pentru funcţia de preşedinte executiv al PSD, au părăsit, sâmbătă, congresul extraordinar al partidului, pentru că nu li s-a permis să-şi ţină discursurile de susţinere a candidaturilor înainte ca delegaţii să înceapă să voteze.

”Am hotărât să plecăm, pentru că modul în care au fost gândite procedurile şi faptul că sunt pe poziţia 20 şi voturile deja s-au dat, ar fi absolut inutil. (...) M-am înscris pentru această candidatură, deşi prin suportul pe care preşedintele l-a dat dnei Dăncilă, era clar că şansele sunt minime sau deloc, dar pentru ideea de competiţie”, a spus Ecaterina Andronescu.

Nicolae Bănicioiu a declarat că votarea a început, de fapt, începând cu ora 13.30.

”S-au dat întâi mandatele către preşedinţi, care le-au distribuit şi sunt acum deja buletine votate. Înţeleg că schema era să nu apucăm noi să vorbim, să nu ştie lumea că se retrage unul pentru celălalt. Eu am vrut să-i cedez candidatura mea doamnei Andronescu. Cred că şi dl Dragnmea, dacă iubeşte atât de mult echilibru de gen, ar trebui să-i cedeze doamnei Dăncilă şi funcţia de preşedinte al partidului. Îmi pare rău că s-a ajuns la aşa ceva. Niciodată în PSD nu a fost o astfel de situaţie”, a spus Bănicioiu.

Premierul Viorica Dăncilă, candidat la funcţia de preşedinte executiv al PSD, a declarat, sâmbătă, la congresul extraordinar al partidului, întrebată despre acuzaţiile contracandidaţilor săi, care au criticat faptul că nu s-au putut adresa delegaţilor, că ea a vorbit în calitate de prim-ministru.

Discursul premierului Viorica Dăncilă

Dragnea: Vedem un discurs al urii. Camarazi m-au acuzat că am pact cu Iohannis, cu sistemul

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sâmbătă, la Congresul PSD, că un discurs al urii a invadat televiziunile şi tribuna Parlamentului şi că este datoria PSD să lanseze un apel la dialog şi reconciliere, afirmând că "unii l-au acuzat de pact cu Iohannis" şi îi fac "dosar după dosar".

„Vedem bine că un discurs al urii a invadat televiziunile, mediul online şi chiar şi tribuna Parlamentului. Acesta a ajuns câteodată în Parlament. Se poate că un minim consens politic şi social devine imposibil, iar speranţa de a stabili înţelegeri transpartinice devine o himeră”, a declarat preşedintele PSD, Liviu Dragnea. Liviu Dragnea a afirmat că este datoria PSD să lanseze un apel sincer la reconciliere şi dialog. „Ca forţă politică majoră, cel mai important partid din România, nu putem să acceptăm această stare de lucruri, ştiu că nu e simplu deloc, dar nu vreau să privim resemnaţi cum România se goleşte de oameni, cum instituţiile devin doar instrumente pentru (...) indivizi plini de ură şi răutate, cum cele mai importante resurse colective se pierd din cauza imposiblităţii de a comunica normal între noi. Şi cred că e datoria noastră că încă odată, poate ultima dată, să lansăm un apel sincer la reconciliere şi dialog”, a spus Dragnea. „Ca forţă politică majoră, cel mai important partid din România, nu putem să acceptăm această stare de lucruri, ştiu că nu e simplu deloc, dar nu vreau să privim resemnaţi cum România se goleşte de oameni, cum instituţiile devin doar instrumente pentru (...) indivizi plini de ură şi răutate, cum cele mai importante resurse colective se pierd din cauza imposiblităţii de a comunica normal între noi. Şi cred că e datoria noastră că încă odată, poate ultima dată, să lansăm un apel sincer la reconciliere şi dialog”, a spus Dragnea. Liderul PSD a spus că în ultimii doi ani „a stat cu mâna întinsă” şi unii „camarazi” l-ai acuzat de pact cu Klaus Iohannis. „De-a lungul ultimilor doi ani am tot cerut, am stat cu mâna întinsă, ba am avut colegi de-ai mei, camarazi ziceau ei, care începuseră să mă acuze că am pact cu nu ştiu cine, cu Iohannis şi cu sistemul. Poate de aia şi îmi fac dosar după dosar. Dar încă mai cred până în ultimele sau cu ultimele resurse că această ţară are nevoie de un dialog sincer. A ne gândi, a desena România viitorului secol poate să fie cel mai pragmatic şi mai creativ obiectiv şi cel mai frumos mod de celebrare a Centenarului şi de recunoaştere a efortului pe care cei de dinaintea noastră l-au făcut acum 100 de ani”, a spus Dragnea. Discurs Sustinut de Presedintele PSD Liviu Dragnea

Dragnea: Vreţi să mai fiu în continuare preşedintele vostru? Aşa va fi. Nu vă îndoiţi niciodată

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut, sâmbătă, la Congresul PSD o reconfirmare verbală a şefiei sale, care a fost urmată de aplauzele zgomotoase ale delegaţilor, liderul PSD cerându-le acestora să nu se îndoiască "niciodată".

"Vreţi să continuăm? Aveţi curaj? Aveţi curaj să rezistaţi la ceea ce se va întâmpla în continuare? Nu aveţi ezitări? Vreţi să mergem împreună? Şi că pun o ultimă întrebare - unii mi-au zis să nu o pun, alţii mi-au zis să o pun, până la urmă suntem între noi: Vreţi să mai fiu în continuare preşedintele vostru?", i-a întrebat preşedintele PSD, Liviu Dragnea, pe delegaţii prezenţi la Congres, la finalul discursului său care a durat aproximativ o oră.

În replică, cei peste 4.000 de delegaţi prezenţi la Congresul PSD au aplaudat zgomotos.

"Atunci aşa va fi. Şi să nu vă îndoiţi niciodată!", a spus Dragnea în aplauzele sălii.

Liviu Dragnea: Sunt cel puţin şase domenii în România prin care îşi poate maximiza dezvoltarea

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că sunt cel puţin şase domenii prioritare în România prin care îşi poate maximiza dezvoltarea, printre care infrastructura, agricultura şi IT.

”Sunt cel puţin şase domenii prioritare în România prin resursele ei imediate şi specifice prin care îşi poate maximiza dezvoltarea, anume infrastructură, agricultură, energie şi resurse naturale, educaţie, sănătate şi IT. Fiecare reprezintă oportunităţi de creştere economică, de creştere a calităţii vieţii”, a spus Liviu Dragnea.

În ceea ce priveşte infrastructura rutieră şi feroviară, el a spus că ”s-a vorbit mult şi s-a făcut puţin”.

”România are o singură soluţie, o singură şansă, anume să regândească total ritmul de dezvoltare a infrastructurii. Nu putem continua în aceeaşi manieră, nu putem continua în sistemul clasic, în ritmul clasic. Suntem o ţară cu decalaje mult prea mari faţă de Occident. Economiile avansate spre care ne uităm cu jind şi cu invidie, dar şi cu admiraţie, au ajuns la nivelul de astăzi printr-o muncă de un secol şi jumătate, dar şi printr-un cumul de condiţii, de care noi nu putem beneficia. România are nevoie rapid de o infuzie uriaşă de capital care să ne permită un salt investiţional în infrastructură pe termen scurt. Asta trebuie să facem, dna prim-ministru. Dacă vreţi ca această ţară să aibă vreo şansă, să aibă autostrăzi în timpul vieţii noastre”, a mai spus preşedintele PSD.

El a cerut ca Bucureştiul să fie legat cu autostrăzi şi cale ferată de mare viteză de Sofia, Belgrad, Budapesta şi Chişinău.

”De asemenea, aeroportul Otopeni şi portul Constanţa trebuie să fie supuse unui proces intens de modernizare şi extindere. Chiar dacă o anyumită ţară care are un port dezvoltat se va supăra, portul Constanţa trebuie să devină principala poartă de intrare în Europa comercială”, a mai spus Dragnea.

Totodată, Liviu Dragnea a mai apreciat că o politică agrară bine coordonată, cu subvenţii puternice şi acordate la timp, poate face din România unul din cei mai importanţi furnizor de produse alimentare şi agroalimentare nu numai pentru Europa, ci şi pentru alte zone.

”Sper ca într-o perioadă foarte scurtă să legiferăm înfiinţarea acelei Case de Comerţ româneşti, instituţie de stat, care să coordoneze importul şi exportul de produse alimentare şi agroalimentare. Dar, totodată, trebuie să ne gândim serios la revizuirea legislaţiei în domeniul vânzării terenurilor agricole, în aşa fel încât capitalul agricol să rămână şi să revină în majoritatea lui în proprietatea cetăţenilor români”, mai spus Liviu Dragnea.

Dragnea, ironic: La alt Congres, discutăm despre drepturile bărbaţilor de a prinde 30% din locuri

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost ironic faţă de cei care şi-au manifestat nemulţumirea privind prezenţa crescută a femeilor conducerea în PSD, afirmând că la următorul Congres social-demoraţii vor discuta despre „drepturile bărbaţilor de a prinde 30% din locurile de conducere”.

„Acum să mai şi glumim. (...) am spus acum ceva timp că vom susţine cât mai multe femei în funcţii de conducere şi, probabil, că la un alt congres o să discutăm despre drepturile bărbaţilor de a prinde 30% din locurile de conducere din partid. Şi vă anunţ pe toţi, în mod oficial, că eu de săptămâna viitoare vreau să înfiinţez organizaţia bărbaţilor din PSD”, a declarat preşedintele PSD, Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea a afirmat că unul dintre obiectivele acestui Congres este asigurarea unei reprezentări echilibrate a tuturor regiunilor din România şi a parităţii între femei şi bărbaţi.

Dragnea: Vom proteja suveranitatea prin legi, în Parlament. Defăimarea ţării, faptă gravă

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sâmbătă, la Congres, că PSD va proteja prin legi votate în Parlament suveranitatea ţării, afirmând „profund îndatorat faţă de ţările occidentale” că „desenul suveranităţii ţări” trebuie făcut în România „nu în afara ei”.

„Să începem să spune nişte adevăruri. România este un stat suveran (...) în schimb atunci când oameni politici, şefi de instituţii, voci cunoscute ale societăţii îşi sabotează cu bunăştiinţă ţara prin declaraţii antiromâneşt, prin acţiuni servile îndreptate împotriva intereselor noastre globale şi naţionale, în aceste situaţii perdem suvernitate, independenţă, respect şi nu câştigăm nimic în schimb. Defăimarea propriei ţări prin minciună este o faptă foarte gravă, care expune România la multe riscuri, la sancţiuni, la întârzieri şi la a pierde unele avantaje. Atacul împotriva propriei ţări este o insultă la adresa tuturor nevoilor”, a declarat preşedintele PSD, Liviu Dragnea, la Congres.

PSD va proteja prin legi votate în Parlament suveranitatea ţării, a afirmat Liviu Dragnea.

„Vom proteja suveranitatea prin legi explicite,dezbătute şi votate în Parlament. Cu un respect profund îndatorat faţă de statele occidentale care au contribuit şi contribuie la modernizarea noastră ca naţiune, economie, societate şi ca stat, afirm că desenul suveranităţii noastre naţionale trebuie făcut în România şi nu în afara ţării”, a spus liderul PSD.

PSD nu va confunda „bunele relaţii cu servilismul”, a spus Dragnea.

„Noi ca naţie vom fi respectaţi dacă nu vom confunda bunele relaţii cu servilismul şi nu vrem să facem asta”, a spus liderul PSD.

Dragnea, despre legile justiţiei: Vrem să aducem legislaţia în normalitatea secolului XXI

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sâmbătă, la Congres, că în România este o atmosferă de „ură şi de conflic”, afirmând că, în cazul legilor justiţiei acest conflict se duce între PSD , care vrea să aducă legislaţia în normaliatea secolului XXI şi „adversari”.

„Este o atmosferă de ură, de conflict (...) în cazul legilor justiţiei acest conflict se duce între noi care vrem să aducem legislaţia în normalitatea secolului XXI şi adversarii noştri care doresc să păstreze reţelele ilegale de păstrare a puterii (...)”, a declarat preşedintele PSD, Liviu Dragnea, la Congres.

Liviu Dragnea a afirmat că la Congresul PSD se vor stabili direcţii clare pentru „a reuni România”, pentru a stabili priorităţile de dezvoltare ale ţării.

Dragnea a afirmat că PSD trebuie să redea naţiunii „pofta de istorie”.

„Înainte din Marea Unire din 1918 clasa politică şi societatea, chiar dacă şi atunci erau răvăşite de suferinţa după război, au ştiut să treacă peste dezbinare, ură şi peste conflict. (...) Astăzi, la un secol de la acele evenimente ne află într-un blocaj (...) de viziune, de acţiune şi de voinţă. Este momentul să rupem acest blocaj, să ne găsim resursele de inteligenţă, de voinţă şi să redăm acestei naţiuni pofta de istorie, dorinţa de modernizare, de a merge înainte (...) nu cu şovăieli (...). Istoria ne trage de mânecă şi este bine să nu stăm cu mânile încrucişate, altminteri vom rămâne îngropaţi în micul nostru război politic de la ştirile de seară”,a afirmat Liviu Dragnea, explicând că „de aici porneşte nevoia PSD de a defini urgent nevoia de politica de viziune naţională”.

Marian Neacşu: Suntem o forţă a binelui. PSD este o forţă a binelui!

Secretarul general al PSD, Marian Neacşu, a declarat, sâmbătă, la congresul extraordinar al partidului, că PSD este ”o forţă a binelui”, iar sub conducerea lui Liviu Dragnea este partidul cel mai adecvat, serios, responsabil, şi cu cea mai mare deschidere de pe scena politică românească.

”Eu unul sunt mândru de ceea ce am realizat şi de ceea ce facem şi vă invit pe toţi să fim la fel de mândri. Noul PSD şi programul nostru de guvernare am adus mai mulţi bani în buzunarul românilor şi am transformat un angajament electoral în realitate. Vom continua să aducem mai mulţi români în clasa de mijloc. (...) Femeile au găsit în PSD un partid fără prejudecăţi. (...) PSD are cele mai multe femei în funcţia de ministru, partidul nostru are prima femeia primar general al Capitalei, mai ales prima femeie premier al României. Este evident pentru oricine cu toţii avem acelaşi mare interes - să guvernăm bine. (...) PSD este, acum sub conducerea lui Liviu Dragnea, partidul cel mai adecvat,serios, responsabil, şi cu ceea mai mare deschidere de pe scena politică românească. Suntem o forţă a binelui. PSD este o forţă a binelui! O forţă a binelui în anul centenar”, a spus sceretarul general al PSD, Marian Neacşu.

El a mai afirmat că PSD rămâne un partid eurpean, care trebuie să caştige alegerile parlamentare şi prezidenţiale.

”Noi, PSD, suntem cel mai mare, cel mai important, cel mai mare, cel mai important, cel mai profesionist şi cel mai performant partid al ţării. Am ajuns aici împărtăşind idealuri şi crezuri comune, pentru binele concetăţenilor noştri şi al ţării noastre. Am fost solidari, ne-am organizat şi muncind umăr la umăr. Am fost, suntem şi rămânem echipa, cea mai mare şi performantă echipă a PSD. Suntem reuniţi la Congresul extraordinar pentru a stabili bazele viitoarelor noastre victorii. Acest congres al nostru reprezintă temeila deciziilor care ne vor asigura guvernarea şi ne vor configura strategia publică în competiţiile care vor să vină. Au trecut mai bine de doi ani de la ultimul congres - doi ani buni pentru partid, şi mai ales pentru ţară (...), ne-am asumat decizii dificile, unele dureroase, unele în premieră politică dar rezultatele guvernării noastre sunt spectaculoase - România are mai mare creştere economică din lume - 7%”, a adăugat Neacşu.

Firea, apel la înţelepciune, calm şi colegialitate

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, candidat la funcţia de vicepreşedinte PSD, a făcut, sâmbătă, un apel la înţelepciune, calm şi colegialitate, înainte de Congresul extraordinar al partidului.

”Cu siguranţă că nu creăm o impresie foarte bine atunci când ne certăm între noi. Sunt convinsă că toţi colegii au de fapt gânduri bune, probabil nu de fiecare dată maniera de a exprima acele gânduri a fost potrivită. Eu fac un îndemn la înţelepciune, un îndemn la calm, la colegialitate şi să nu uităm că vine şi ziua de luni. Dacă rupem punţile dintre noi, ce mai facem de luni înainte pentru că avem proiecte comune, noi primarii cu Parlamentul, cu Guvernul, cu ministerele trebuie să colaborăm foarte bine cu aceste entităţi. (...) Vom plăti la un moment dat, vom deconta împreună.?”, a afirmat Firea la Sala Palatului, înaintea Congresului PSD.

Ea le-a cerut colegilor săi să nu strice ”ordinea” din PSD.

”Le urez succes tuturor colegilor mei. Cred că fiecare dintre preşedinţii de organizaţii poartă în servieta sa bastonul de preşedinte al partidului, dar trebuie să fim buni colegi, trebuie să respectăm statutul şi de asemenea alegerilor care au fost democratice şi să nu ne imaginăm fiecare în parte că putem să stricăm această ordine în favoarea noastră şi în defavoarea echipei politice, pentru că românii aşteaptă de la noi în primul, rând să fim harnici şi competenţi al locul de muncă şi mai puţin apreciază disputele şi tensiunile politice”, a arătat Gabriela Firea.

Trafic restricţionat în zona Sălii Palatului din Capitală pentru Congresul PSD

Traficul rutier pe mai multe artere din Capitală va fi restricţionat, sâmbătă, până la ora 18.00, pentru desfăşurarea Congresului PSD, anunţă Brigada Rutieră a Capitalei.

Reprezentanţii Brigăzii Rutiere a Capitalei au anunţat că debarcarea şi îmbarcarea participanţilor se va face pe banda I pe Calea Victoriei, între Str. Ştirbei Vodă şi Aleea Kretzulescu, precum şi pe Str. Ştirbei Vodă (benzile I şi II), segmentul cuprins între Str. Ion Câmpineanu şi Calea Victoriei.

Pentru desfăşurarea evenimentului, traficul rutier se va restricţiona pe Str. Ştirbei Vodă (benzile I şi II), segmentul cuprins între Str. Ion Câmpineanu şi Calea Victoriei, precum şi banda I pe Str. Ştirbei Vodă, între Str. Berzei şi Str. Ion Câmpineanu, între orele 08.00 – 18.00; pe Calea Victoriei (banda I), segmentul cuprins între Str. Ştirbei Vodă şi Aleea Kretzulescu, între orele 08.00 – 18.00; pe Bd. Kiseleff (banda I), pe sensul Arcul de Triumf spre Piaţa Victoriei, între Str. Arh. Mincu şi Piaţa Victoriei, între orele 08.30 – 18.00, dacă situaţia o va impune; pe Aleea Kretzulescu, pe Str. Ion Câmpineanu, între Str. Ştirbei Vodă şi Calea Victoriei (ambele sensuri), dacă situaţia o va impune, în funcţie de numărul participanţilor.

Totodată, între orele 08.00 – 18.00, se va restricţiona traficul rutier pe Str. Ion Câmpineanu (banda I), între Aleea Kretzulescu şi Str. Ştirbei Vodă, pe sensul de mers către Str. Luterană.

Cine candidează pentru funcţiile de conducere la Congresul PSD

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a propus, la mijlocul lunii februarie, convocarea unui congres extraordinar în martie, dorind redefinirea şi relansarea programului de guvernare. Dragnea preciza atunci că va cere şi un vot de reconfirmare în funcţia de preşedinte PSD, lucru la care a renunţat, motivul invocat fiind că organizaţiile au adoptat rezoluţii de susţinere a sa în funcţia de preşedinte.

Vineri, Comitetul Executiv Naţional a aprobat toate candidaturile depuse.

”Am propus colegilor mei să se aprobe şi candidaturile care nu îndeplineau toate condiţiile, pentru cei patru colegi, respectiv doamna Andronescu, domnul Bănicioiu, amândoi pentru funcţia de preşedinte executiv, domnul Cătălin Rădulescu, pentru funcţia de vicepreşedinte pe regiunea Sud, şi domnul Codrin Ştefănescu, pentru funcţia de secretar general. Deci avem 24 de candidaţi aprobaţi. Toţi cei care şi-au exprimat dorinţa să candideze vor fi trecuţi pe buletinele de vot”, a declarat Liviu Dragnea după şedinţa de vineri a Comitetului Executiv Naţional al PSD.

Primarul Sectorului 5, Daniel Florea, care intenţiona să devină vicepreşedinte din partea regiunii Bucureşti-Ilfov, şi-a retras candidatura. Astfel, singurul candidat din partea regiunii a rămas primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiţă.

Nicolae Bănicioiu, Ecaterina Andronescu şi Viorica Dăncilă candidează pentru funcţia de preşedinte executiv al PSD, în timp ce pentru funcţia de secretar general al partidului concurează Marian Neacşu şi Codrin Ştefănescu.

Pentru posturile de vicepreşedinţi candidează:

Gabriela Firea şi Robert Negoiţă (regiunea Bucureşti-Ilfov)

Şerban Valeca, Adrian Ţuţuianu, Cătălin Rădulescu şi Carmen Dan (regiunea Muntenia)

Doina Fedorovici şi Gabriel Vlase (regiunea Nord -Est)

Gabriel Zetea şi Doina Pană (regiunea Nord-Vest)

Roxana Mînzatu şi Bogdan Trif (regiunea Centru)

Marian Oprişan şi Mirela Furtună (regiunea Sud-Est)

Paul Stănescu şi Lia Olguţa Vasilescu (regiunea Oltenia)

Natalia Intotero şi Mihai Fifor (regiunea Vest).

Tag-uri:

loading...