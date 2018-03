Congresul PSD, în linie dreaptă. Cine sunt cei 16 viitori vicepreşedinţi ai social-democraţilor

Din partea organizaţiei de Bucureşti au fost înaintate două propuneri: Gabriela Firea şi Robert Negoiţă.

"Probabil că o să depun candidatura mâine sau poimâine (miercuri sau joi - n.r.), că avem tot timpul. Oricum, termenul este joi. Cu dna. Firea am discutat, normal. Facem echipă pe Bucureşti, pe regiune. Noi am fost echipă şi până acum, nu e nicio noutate. Discutăm de o normalitate, despre un obicei, despre o stare de fapt", a declarat Robert Negoiţă, pentru MEDIAFAX.

Tot din partea Bucureştiului, al doilea nume este al Gabrielei Firea, care a şi anunţat recent că, dacă are susţinerea, va candida.

Nume sigure sunt şi cele are reprezentanţilor regiunii Oltenia, Sud-Vest. Organizaţiile PSD din Olt, Mehedinţi şi Dolj şi-au arătat sprijinul pentru Lia Olguţa Vasilescu şi Paul Stănescu.



"În cadrul Conferinţei Judeţene a PSD Mehedinţi am adoptat cu unanimitate de voturi ca delegaţii care vor participa la Congres, din judeţul Mehedinţi, să susţină candidaturile doamnei Lia Olguţa Vasilescu şi a domnului Paul Stănescu pentru funcţiile de vicepreşedinţi pentru Regiunea Oltenia, iar pentru funcţia de preşedinte executiv să fie susţinută candidatura domnului Marian Neacşu”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Aladin Georgescu, preşedintele PSD Mehedinţi.



În PSD Argeş s-a aprobat, în unanimitate, candidatura preşedintelui organizaţiei Şerban Valeca în post de vicepreşedinte la nivel naţional. Al doilea candidat se pare că va fi Rovana Plumb.



O altă regiune care ştie cu cine va merge la Congres este regiunea Vest, care îi va propune pe miniştrii Natalia Intotero şi Mihai Fifor.



Preşedintele PSD Caras-Severin, Ion Mocioalca, a declarat, marti, corespondentului MEDIAFAX, că filiala pe care o conduce va face două propuneri de vicepreşedinţi. "Îi vom propune pe Mihai Fifor şi pe Natalia Intotero", a afirmat Ion Mocioalca.



De asemenea, şi preşedintele PSD Arad, Dorel Căprar, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că pentru funcţia de vicepreşedinte va fi propus tot Mihai Fifor.



Ministrul Turismului Bogdan Trif a declarat că va candida pentru a deveni vicepreşedinte PSD, urmând să reprezintă regiunea Centru. „Am decis să candidez pentru funcţia de vicepreşedinte la nivel naţional. Îmi doresc să fiu unul dintre liderii care va reprezenta Regiunea 7 Centru. Este o provocare atât pentru mine, cât şi pentru Organizaţia PSD Sibiu, care astfel mai urcă o treaptă în ierarhia organizaţiilor PSD din ţară. Sibiul începe să fie cu adevărat important pe harta politică. Am convingerea că voi avea susţinerea majorităţii colegilor din Sibiu, Braşov, Mureş, Alba, Harghita şi Covasna, care va decide prin vot direct alegerea liderilor Regiunii 7 Centru”, a declarat Bogdan Trif, preşedintele PSD Sibiu şi ministru al Turismului.

În ceea ce priveşte femeia care va deveni vicepreşedinte pentru regiunea de Centru, spun sursele politice, aceasta ar fi Roxana Mânzat, deputat de Braşov



În regiunea Sud-Est sunt aproape sigure candidaturile lui Marian Oprişan şi Mirela Furtună.

Pentru regiunea Nord Vest, liderii social – democraţi o susţin pe Doina Pană.



"Organizaţia Bistriţa-Năsăud o susţine în continuare pe doamna Doina Pană pentru o funcţie de vicepreşedinte la nivel naţional. Deocamdată nu ştiu dacă vreun alt coleg va mai candida pentru o funcţie de vicepreşedinte, am primit o ofertă din partea colegilor, de a candida pentru o funcţie de vicepreşedinte, pe care eu am declinat-o deoarece pentru mine Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud este prioritar pentru mine şi nu poţi face şi politică şi administraţie de la 500 km depărtare. Conform procedurilor, doamna Doina Pană trebuie să aibă susţinerea organizaţiei din care provine şi o are fără discuţii....Am întrebat-o dacă vrea să continue, a spus că da şi joi conducerea organizaţiei se va întâlni pentru a face recomandările de rigoare", a spus Emil Radu Moldovan, preşedinte PSD Bistriţa-Năsăud.

A doua persoană se pare că va fi preşedintele PSD Maramureş, Gabriel Zetea.



La Vaslui, Dumitru Buzatu a declarat că este dispus să candideze pentru funcţia de vicepreşedinte din Regiunea Nord Est. „Urmează să discutăm în partid. Daca voi fi propus, voi candida”, a spus Buzatu.

Femeia care va reprezenta regiunea este Doina Elena Federovici.

Ce reprezentanţi trimit organizaţiile PSD pentru funcţiile de vicepreşedinţi:

Bucureşti - Gabriela Firea şi Robert Negoiţă

Regiunea de Sud Vest - Olguţa Vasilescu şi Paul Stănescu

Muntenia - Ciprian Pandea şi posibil Rovana Plumb

Regiunea de Vest - Natalia Intotero şi Mihai Fifor

Centru - Bogdan Trif şi Roxana Mânzatu

Regiunea Sud Est - Marian Oprişan şi Mirela Furtună

Regiunea de Nord Vest - Doina Pană şi posibil Gabriel Zetea

Regiunea de Nord Est - Doina Elena Federovici şi Dumitru Buzatu

