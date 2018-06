Consilier PSD: Cred că Liviu Dragnea ar trebui să demisioneze. Ce gândesc alţii e treaba lor

Consilierul local din partea PSD, Cristian Toader Pasti, este membru al partidului din anul 2003.



Acesta susţine că liderul PSD Liviu Dragnea ar trebui să-şi dea demisia, după condamnarea la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare.



"Eu, Toader Pasti Cristian, cred că ar trebui să-şi dea demisia. Ce gândesc alţii, e treaba lor. Eu cred că ar fi mult mai bine, pentru că şi Victor Ponta, atunci când a fost trimis în judecată şi-a dat demisia, şi din funcţia de prim-ministru şi din funcţia de preşedinte de partid, deşi într-un final a fost achitat. Şi foarte bine, a arătat că a fost nevinovat, dar în momentul in care există o condamnare aşa, eu cred că aşa ar fi bine, să-şi dea demisia de onoare, să vină altcineva şi să mergem înainte, până când se clarifică situaţia domnului Dragnea", a declarat Cristian Toader Pasti.



Preşedintele organizaţiei PSD Gorj, Florin Cârciumaru, a declarat că declaraţia lui Cristian Toader Pasti este "una nefericită şi nepotrivită", notează MEDIAFAX.



"Este ilogic să emiţi o părere personală în spaţiul public, atâta timp cât eşti înregimentat politic şi, mai mult decât atât, eşti consilier local, pus pe listă de către Partidul Social Democrat. Astfel de atitudini nu mai sunt agreate de către conducerea PSD Gorj, motiv pentru care domnul Cristian Pasti Toader va fi pus în discuţie în următorul Biroul Permanent Municipal al PSD Târgu-Jiu", a anunţat Florin Cârciumaru, preşedintele PSD Gorj.



În replică, Toader Pasti a spus că îşi menţine punctul de vedere.



"Colegii mei din Biroul Municipal hotărăsc. Să văd care este acuzaţia care mi se aduce. Eu am spus că, dacă îşi dă demisia, este o chestie de onoare şi că ar fi un lucru bun. Îmi menţin ce am declarat. Dânşii să mă pună în discuţie. Dacă vor considera că am lezat cu ceva oamenii din PSD, Partidul Social Democrat, pot să decidă orice în privinţa mea. Nu e nicio problemă pentru mine. S-ar putea ca timpul să îmi dea mie dreptate. (...) Eu nu pot să mă schimb peste noapte, aşa consider eu, am o judecată, am în spate ani de învăţătură, de facultăţi, mi-am spus o părere, eu nu pot sa mint. Dânşii hotărăsc, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Eu cred că mi-am făcut datoria. Dacă voi fi exlus, nu e nicio problemă pentru mine. Prefer să mor în picioare. Nu mă târăsc în genunchi", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Cristian Toader Pasti.

