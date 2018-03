Constructorii metroului de Drumul Taberei au pus poprire pe conturile Metrorex

Astaldi, liderul asocierii care construieşte tronsonul Eroilor – Râul Doamnei al Magistralei 5 de metrou, a pus poprire pe conturile Metrorex, spun sursele ECONOMICA.NET.

Conform portalului instanţelor de judecată, firma italiană a câştigat mai multe procese împotriva Metrorex. Judecătoria Sectorului 1 a admis pe 21 noiembrie 2017 cererea de executare silită a Metrorex, formulată de către constructorii Metroului de Drumul Taberei.



Anterior acestei decizii, asocierea de constructori a câştigat la Tribunalul Bucureşti plata sumei de 15 milioane de lei. "Admite acţiunea. Obligă pârâta la plata către reclamante a sumei de 15.117.523,95 lei fără TVA reprezentând ajustări de preţ aferente perioadei 01.04.2012-31.10.2013. Obligă pârâta la plata către reclamante a sumei de 17.937 lei cu titlu de cheltuieli de judecată", se arată în decizia Tribunalului Bucureşti din 29 decembrie 2016. Metrorex a atacat apoi cu recurs această decizie la Curtea de Apel Bucureşti, însă fără succes.



Mai mult, luptele în instanţă dintre constructori şi Metrorex nu se opresc aici. Pe 15 decembrie 2017, firmele constructoare au mai deschis un litigiu împotriva companiei de stat, pentru plata a încă 29 de milioane de lei.



Neînţelegerile financiare dintre constructori şi Metrorex datează de acum patru ani, când proiectul era aproape să fie blocat. Astaldi a reclamant încă de atunci o sumă suplimentară de 45 de milioane de lei faţă de ce este prevăzut în contract, motivând că a efectuat lucrări suplimentare, esenţiale, care trebuie remunerate corespunzător de beneficiarul Metrorex.

"Dânşii au făcut o serie de studii geo şi au facut pereţii mulaţi mai groşi. Am analizat ce au facut, am făcut şi noi o expertiză şi în urma negocierilor am acceptat să le dăm în plus circa 54 milioane lei(circa 12 milioane de euro – n.r.). Rămân pretenţii de alte 45 de milioane de lei, cărora nu le vom da curs. Cel mai probabil, italienii ne vor chema în instanţă, ne vom judeca, dar proiectul trebuie să-l termine la timp (finele lui 2015 - n.r.)", explica fostul şef al Metrorex Aurel Radu în octombrie 2014.

În prezent, nu numai că Metroul de Drumul Taberei nu este finalizat, dar italienii au câştigat plata a 15 milioane de lei şi au mai dat în judecată Metrorex pentru plata a încă 29 de milioane de lei.

Devizul proiectului Magistralei 5 este de 3,2 miliarde de lei, investiţia fiind, practic, de 2,65 miliarde de lei din fonduri structurale nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Sectorial – Transport 2007- 2013 şi Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.

Magistrala 5, tronsonul 1 (Eroilor - Drumul Taberei), va avea aproape 7 km lungime, 10 stații şi depou (Râul Doamnei, Constantin Brâncuşi, Valea Ialomiţei, Romancierilor, Parc Drumul Taberei, Tudor Vladimirescu, Favorit, Orizont, Academia Militară, Eroilor).

Peste 64.000 de bucureşteni ar urma să beneficieze de noua secţiune, care vor călători între cele două puncte ale oraşului în mai puţin de un sfert de oră.

Metrorex a selectat, la finele lunii februarie 2011, consorţiul format din Astaldi (Italia), FCC (Spania), Delta ACM şi AB Construct (România) pentru a realiza tronsonul Eroilor - Drumul Taberei. În România, compania Astaldi a fost implicată în mai multe proiecte, printre acestea numărându-se Pasajul Basarab din Bucureşti şi Stadionul Naţional.

Tag-uri:

loading...