Contraofensiva lui Toader: Luni sesizăm CCR pe cazul Kovesi

Tudorel Toader l-a acuzat pe preşedintele Klaus Iohannis că nu a adus argumente manageriale pentru refuzul de a o revoca pe şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, ci întreg demersul a fost unul politic.

"Preşedintele nu a adus decât argumente politice, nu manageriale. De fapt a spus înaintea rap meu

Am vorbit cu doamna premier, i-am prezentat elemente din sesizarea către CCR. Zilele astea finaliez documentul, luni mă întâlnesc cu premieru şi îi voi prezenta sesizarea în amănunt. Sper că Guvernul îşi va asuma sesizarea", a declarat miercuri dimineaţă Tudorel Toader pentru Realitatea TV.

Ministrul Justiţiei a spus că draftul de sesizare este făcut, dar vrea să-l completeze şi cu argumentele aduse de preşedintele Iohannis în refuzul de revocare.

"Doamna Dăncilă este de acord cu sesizarea la CCR", a mai spus Toader.

Preşedintele Klaus Iohannis a enumera, într-un document pe care l-a trimis şi ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, motivele pentru care i-a respins cererea şi nu o revocă pe şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi.

Iohannis considera ca atributiile manageriale au fost exercitate conform legii, la fel si comportamentul sefei DNA si comunicarea.

In plus, seful statului spune ca "evaluarile sistematice realizate atat de institutiile interne abilitate legal, cat si de cele de la nivel european ori international apreciaza permanent pozitiv activitatea si managementul DNA, acoperind o perioada de timp mult mai indelungata decat cea care face obiectul raportului privind activitatea manageriala de la DNA".

Si in document, ca si in declaratia in care a facut anuntul, Iohannis invoca si avizul negativ dat de CSM.

