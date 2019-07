Cristina Tarcea contestă procedura de selectare a noului președinte al Curții Supreme

Or, mandatul lui Tarcea expiră la jumătatea lunii septembrie. Declarația a iscat contre între Cristina Tarcea și șefa Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea.

Corina Corbu a declarat, în interviul de la CSM, că au existat dificultăți în comunicarea Instanței Supreme cu celelalte instanțe de judecată, dar și cu anumite instituții, ceea ce a imprimat un grad de lentoare.

"Au existat anumite dificultăți, spun eu, în comunicarea Înaltei Curți atât în interiorul instanței, cât și în exterior. Au fost sesizate și anumite dificultăți și în colaborarea Înaltei Curți atât cu instanțele de judecată și, uneori, și cu anumite instituții. Toate aceste aspecte, în opinia mea, au imprimat un anumit grad de lentoare procesului de modernizare al Instanței Supreme, însă am considerat că acest lucru se datorează într-un fel sau altul și nu aș personaliza, pur și simplu așa a fost conjunctura, acestea au fost provocările, astea sunt rezultatele", a declarat Corina Corbu.

În iulie 2014, Corina Corbu a fost trimisă în judecată de DNA, alături de alţi magistraţi de la Instanţa supremă, printre care şi Gabriela Bîrsan, fiind acuzată de complicitate la favorizarea făptuitorului, însă a fost achitată definitiv în mai 2018, alături de toţi inculpaţii din dosar.

Mandatul Cristinei Tarcea la conducerea instanței supreme va expira în luna septembrie, iar aceasta nu și-a depus candidatura pentru un nou mandat.

Întrebată de ce nu mai candidează, Cristina Tarcea spunea că experiența la conducerea instanței supreme a făcut-o să își dorească să trăiască "printre oameni obișnuiți, cu foarte mult bun simț, cu foarte multă onestitate și cu mai puțină imaginație". "Ce am văzut, ce am trăit și ce am simțit m-a făcut să îmi fie extrem de dor să trăiesc printre oameni obișnuiți, cu foarte mult bun simț, cu foarte multă onestitate și cu mai puțină imaginație. Acesta este răspunsul sincer".

Tarcea mai spunea că asaltul la care a fost supusă instanța supremă a determinat-o de mult timp să mediteze la ideea dacă merită sau nu mai merită să își ducă mai departe mandatul: "Și am spus".

loading...