Cursuri suspendate din cauza gerului. Se decalează şi BAC-ul

Probele pentru evaluarea competentelor in cadrul Bacalaureatului care urmau sa fie sustinute luni vor avea loc cel mai probabil miercuri, cu acordul Ministerului Educatiei, a declarat, duminica, inspectorul scolar general, Florin Lixandru, noteaza ziare.com.



"Maine (luni, n.r) este prevazuta sustinerea unor probe de evaluare a competentelor in cadrul examenului de Bacalaureat pentru elevii care nu s-au putut prezenta in cele doua saptamani anterioare de sustinere a examenelor. Aceste probe se vor decala si cred ca vor avea loc miercuri, cu acordul Ministerului Educatiei", a afirmat Florin Lixandru, in cadrul Comandamentului de iarna de la Primaria Capitalei.



Luni si marti nu vor avea loc cursuri in gradinitele, scolile si liceele din Bucuresti, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a anuntat, duminica, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.

