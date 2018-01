Dacă politică nu, măcar băşcălie să fie: Trump a anunţat câştigătorii premiilor " Fake News"

Preşedintele american Donald Trump a anunţat, joi, câştigătorii mult anticipatelor premii "Fake News", primele titluri vizate pe listă fiind postul CNN, cu cele mai multe menţionări şi cotidianul The New York Times, informează site-ul cotidianului The Independent.