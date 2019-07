Dăianu, avertisment privind corecțiile bugetare: Necunoscuta este cum se vor face și cu ce efecte

,,(...)Creșterea veniturilor fiscale este necesară având în vedere subfinanțarea unor bunuri publice de bază – educație, sănătate, infrastructura de bază. Venituri fiscale de cca 26% din PIB sunt considerabil sub pretențiile și nevoile unui stat membru al UE. Creșterea veniturilor fiscale are de considerat și noua lege a pensiilor. Această lege urmărește reașezarea sistemului de pensii pe baze mai echitabile, însă are un impact major asupra bugetului public și va complica mult efortul de reducere a deficitului său structural'', susține Dăianu.

,,Deși modalități concrete de corecție fiscal-bugetară sunt temă de dezbateri publice și politice – ele putând fi realizate atât prin majorarea veniturilor (creșterea ratelor, a eficienței colectării, sau a ambelor, în cazul celei din urmă prin informatizare și combatere fermă a evaziunii și „optimizărilor” fiscale), cât și printr-o ajustare a structurii cheltuielilor publice, cu respectarea principiului eficienței – necesitatea unei corecții ample a bugetului consolidat nu poate fi pusă sub semnul întrebării.

Necunoscuta este deci „cum se vor face ajustările”, cu ce efecte pentru oameni și firme și pe ce orizont de timp. Oportunitatea de a reprezenta o nouă echipă învestită de Parlament cu un mandat – în litera și spiritul legislației europene – la Consiliul Fiscal, onorează și obligă în egală măsură. Misiunea este de a servi societatea cu onestitate profesională, de a evalua designul și derularea politicilor fiscal-bugetare, relația cu alte componente ale politicii economice. O etapă dificilă – de construcție instituțională – a fost parcursă în mandatul anterior și, acum, aceasta trebuie continuată cât mai bine, în slujba intereselor economice de ansamblu ale României, ca stat membru al Uniunii Europene'', concluzionează Dăianu.

