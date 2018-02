Dan Barna: USR va avea candidat la prezidențiale

"Partea frumoasa la USR e tocmai acest lucru, ca incercam sa facem politica intr-un fel nou. Si chiar si acest candidat pentru alegerile prezidentiale pe care probabil USR il va avea va fi decis de un referendum intern in cadrul partidului, pentru a iesi din tiparele acestea in care lucrurile sunt batute in cuie", a afirmat Dan Barna.



El a adaugat ca "si Dacian Ciolos poate fi o varianta, la fel ca orice persoana cu notorietate. Noi acum suntem in situatia de a colabora pe proiecte punctuale. Ciolos si Romania 100 au anuntat ca-si vor face partid. Continuam si vom vedea in perspectiva electorala. Fata de declaratia lui Dragos Paslaru nu am ce comenta."

