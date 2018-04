Dăncilă: Salariile vor intra săptămâna aceasta, dar pensiile nu

"Salariile vor intra săptămâna aceasta, înainte de Paşte, pensiile nu şi am să explic de ce. Pensiile se dau între 14 şi 27 ale lunii. Dacă le dăm acum, va fi o perioadă foarte mare până când pensionarii vor lua următoarea pensie. În plus, de abia am terminat cu pensiile pe luna trecută şi este foarte greu să tipărim fluturaşii de pensie", a anunţat premierul Viorica Dăncilă, potrivit News.ro.



Salariile celor peste un milion de bugetari ar putea fi plătite mai devreme, înaintea vacanţei de Paşte, această măsură fiind analizată în cadrul Cabinetului Dăncilă, a declarat săptămâna trecută ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.



Ministrul a precizat că, dacă va fi luată, măsura va fi anunţată în cadrul şedinţei de Guvern de joi.



"Noi analizăm această propunere la nivelul Guvernului. Dacă va fi cazul să fie luată o astfel de decizie, se va anunţa în şedinţa de Guvern de joi", a declarat Teodorovici la Antena 3.



Ministrul a subliniat, însă, că măsura va fi luată doar în condiţiile în care statul îi va trata în mod egal atât pe angajaţi, cât şi pe pensionari.

