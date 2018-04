Denunţător din dosarul 'Referendumul', la DNA pentru a susţine o plângere împotriva primarului din Alexandria

"Am o citaţie din partea Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi trebuie să aduc nişte documente. (...) Este vorba despre nişte judecători, procurori din Teleorman, poliţişti şi chiar oameni politici de acolo, dar nu nominalizez. Au aflat şi dumnealor, cei de la DNA, că există chiar cum spune domnul Dragnea (Liviu Dragnea - n.r.) un stat paralel construit la nivelul judeţului Teleorman. (...) Veţi vedea prietenii dintre judecători şi procurori, că am văzut că se face mare tam-tam la toate televiziunile că cum se poate ca un judecător să fie prieten cu un procuror(...)", le-a spus Romică Părpălea jurnaliştilor, la intrarea în sediul DNA.



El a precizat că primarul municipiului Alexandria, Victor Drăguşin, ar fi acordat mai multe contracte către o "societate de casă" controlată de finii săi.



"Domnul Victor Drăguşin, primarul municipiului Alexandra, a dat nişte contracte de peste 10 miliarde de lei la finii dumnealui, pe o societate de casă. Sunt cazuri de incompatibilitate, că fina dumnealui a angajat-o şi poliţist local, fictiv, exact cum ei sunt obişnuiţi cu angajările fictive, şi beneficiază de nişte bani în continuare. Mai mult decât atât, această fină a dumnealui a fost consilierul său personal, înainte să fie angajată la Poliţia Locală, în care beneficiază de sporul de îmbrăcăminte, de hrană şi de alte lucruri şi soţul dumneaei a fost în stare de incompatibilitate pentru că a beneficiat de nişte bani având nişte contracte între primăria municipiului Alexandra şi această societate în domeniul media", a explicat Părpălea.



Acesta a mai spus că dovezile pe care le-a adus, plus trei martori, "vor demonstra grupul infracţional la nivelul judeţului Teleorman în care sunt implicaţi poliţişti, procurori, judecători, primarul municipiului Alexandria şi un lichidator", adăugând că el este cel care a făcut denunţul în cazul lui Victor Drăguşin.

