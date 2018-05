Disperare maxima la varful DNA! S-au dat ordine sa fie “ingropate” dosarele lui Onea si Portocala

Tocmai din acest motiv, dar si pentru ca cei carora Onea si Negulescu le-a distrus reputatia si carierele au fost extrem de curajosi in decizia de a scoate la suprafata abuzurile “unitatii de elita”, asistam astazi la un adevarat macel in fruntea Directiei Nationale Anticoruptie. O lupta de gherila in care nu se mai tine cont de reguli, fiindca miza este uriasa: salvarea doamnei K., cea care a orchestrat de la bun inceput operatiunea de paradire a unor politicieni, ordonandu-le procurorilor din subordine sa deschida dosare grele, dosare cu care sefa DNA urma sa se laude in rapoartele MCV si in fata colaboratorilor din SRI.

Kovesi, la mana lui Negulescu

Faptele de care este acuzat Mircea Negulescu, in dosarele aflate la Parchetul General, sunt de o gravitate deosebita, atat de grave incat se discuta despre o pedeapsa de 25 de ani de inchisoare pentru “paraditorul” de la DNA Ploiesti . “Portocala” este cercetat penal in 14 dosare, toate vizand abuzuri inimaginabile savarsite la adresa unor politicieni, afaceristi sau apropiati ai acestora, avand doua motivatii: razbunarea personala si satisfacerea doamnei K si a solicitarilor acesteia. Astazi, prins in corzi, Negulescu pare ca este dispus sa recunoasca adevarul in legatura cu adevaratele personaje aflate in spatele abuzurilor DNA, iar unul dintre aceste personaje este chiar sefa Directiei Nationale Anticoruptie, pe numele careia Negulescu ar fi depus deja un denunt consistent, de aproximativ 50 de pagini, marturie in care “Portocala” descrie in detaliu implicarea Codrutei Kovesi in dosarele deschise de procurorii de la DNA Ploiesti. De altfel, intr-una din inregistrarile facute publice de Vlad Cosma, se aude cand Negulescu spune ca “merge la Bucuresti sa-i arate probele false doamnei K.”.

Procuroarea care a dispus inceperea urmaririi penale a tandemului Onea - Negulescu, luata in vizor de oamenii lui Kovesi

Elena Iordache, unul dintre magistratii nesupusi sistemului si prin mainile careia au trecut dosare grele si cea care face ancheta în dosarul in care este anchetat Onea, a ajuns sa planga in biroul sau de la PICCJ, din cauza presiunilor venite “de sus”. Vineri si luni, Elena Iordache a primit amenintari de la varful sistemului cerandu-i-se sa renunte la dosarul lui Lucian Onea. Cel care a primit ordine sa o “rezolve” pe Iordache este chiar superiorul sau ierarhic, Romulus Dan Varga, poreclit si “Playboy-ul Romică”. Acesta se lupta zilele acestea sa ii retraga procuroarei Iordache dosarul lui Onea de la DNA Ploiesti, fiind trimisul direct al Codrutei Kovesi sa rezolva marea problema.

Romulus Dan Varga, sef la Parchetul General,“un personaj arogant și orgolios, care se credea cel mai frumos și cel mai deștept”

Originar din Satu Mare, a absolvit în 1999 Facultatea de Drept a Universității Tibiscus din Timișoara, o universitate obscură în peisajul universitar românesc. În perioada 2000-2003 a activat ca procuror în Parchetul de pe lângă Judecătoria Carei, iar din 2003 până în 2006 a lucrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare. În 2006 a câștigat concursul pentru funcția de prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare, dar nu a exercitat această funcție decât un an, fiind înlocuit în 2007, în urma unui control al Inspecției Judiciare din CSM, care i-a găsit 66 de dosare în fișet, dintre care unele erau înregistrate în 2004. Nota de control a definit profesionalismul lui Romulus Varga astfel: „În ceea ce privește activitatea de execuție, în anul 2007, din cele opt controale realizate la parchetele din țară de Inspecția Judiciară, deficiențe grave au fost constatate doar în activitatea prim-procurorului Varga Romulus Dan și respectiv a unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița”. Ulterior, Romulus Varga a fost detașat doi ani la Ministerul Justiției, iar în 2009 a fost promovat tam-nesam la Parchetul General, fără să fi activat niciodată la un parchet de tribunal sau de curte de apel. Varga a obținut însă gradele de procuror pentru aceste parchete, lăudându-se că le-ar fi sedus cu frumusețea și inteligența sa pe procuroarele din comisiile de examinare. În august 2016 a fost delegat procuror șef adjunct al Secției de Urmărire Penală și Criminalistică din PICCJ, iar la începutul anului trecut a fost promovat procuror șef al acestei secții. În 2016 a candidat pentru CSM, dar aici nu a mai avut noroc.

La Satu Mare procurorul Varga nu s-a remarcat prin soluționarea unor dosare mai de anvergură. Foști colegi și șefi de-ai săi îl descriu drept un personaj arogant și orgolios, care se credea cel mai frumos și cel mai deștept. Aroganța i se trage probabil de la tatăl său, care a fost mulți ani subofițer de miliție la circulație și era cunoscut în Satu Mare pentru superioritatea afișată și conduita deseori abuzivă. În perioada cât a activat la Satu Mare procurorul Varga s-a remarcat mai mult zburând frecvent deasupra orașului cu un avion de mici dimensiuni sau lansându-se cu parapanta. La București s-a căsătorit cu o prezentatoare de știri de la PRO TV. După ce a ajuns la Parchetul General s-a lăudat în presa sătmăreană că ar fi soluționat dosarele Elodia și Hexi Pharma, care ridică ambele mari semne de întrebare.

Odata ajuns procuror sef sectie la Urmarire Penala si Criminalistica, in cadrul Parcehtului General, au aparut si primele informatii mai putin stiute despre Varga. Potrivit unei anchete publicata de cotidianul “Editie Speciala”, Varga a fost numit in aceasta functie “pentru a favoriza infractori foarte periculoși, magistrați din toată țara și București. Acest procurator percepe șpăgi de zeci de mii de euro la fiecare infractor în robă. Intrarea la infractorii magistrați din țară și București le-o face procuratoarea Stoica Viorica și Simionescu Verginica, precum și alți procurori subordonați lui. Acest infractor foarte periculos respinge toate plângerile victimelor, cade de comun acord cu procuratorii Stoica și Simionescu precum și cu alți procuratori subordonați lui, pentru a le menține zeci, sute de mii de ordonanțe de clasare sau NUP. Aceste două mizerii corupte de procuroare și alții de la această secție, îi oferă din șpaga primită de la infractori lui Varga aproximativ 50%; împart frățește euro.

Nesimțiții au anumite locații unde se întâlnesc cu infractorii magistrați, acolo negociază ca la contracte. Animalele cred că nu sunt monitorizați sau că nu vor fi arestați. Simionescu Verginica a fost slăbită de D.N.A. în privința ciubucului, au încetat cu monitorizările sau chiar nu i-a interesat această coruptă total. Jigodia de Simionescu doarme în post ca o bufoană, dar când îi vin clienți deschide ochii și se cară din instituție la negocieri de clasări – N.U.P. Ne întrebăm, D.N.A.-ul de ce nu se autosesizează de la cele publicate de noi, infracțiuni de corupție non-stop. Doamna Kovesi sau alții au pus o prim-procuroare la serviciul registratură care ne respinge toate solicitările de sesizare din oficiu deși legea nu prevede asta. E obligația ei să înainteze articolele noastre la prim-procuror, pentru a se întocmi procese verbale de sesizare din oficiu. Nenorocita de prim-procuroare de la registratura D.N.A. favorizează infractori, pe deasupra îi mai și sună că a rezolvat tot, adică ne-a clasat solicitările noastre.”, se mai arata in ancheta publicata de cotidianul mentionat mai sus.

