Dodon: UNIREA înseamnă război civil. Nu va mai trece ca în 1918, când aţi stat impus-o cu mitralierele

„Eu vreau să spun un lucru foarte clar: Unirea înseamnă război civil şi eu nu mă tem de aceste lucruri, vreau să fie spus foarte clar. Noi, moldovenii, băştinaşii acestei ţări, stataliştii, nu o să permitem cuiva, o să utilizăm toate căile legale, iar dacă o să vă vârâţi ilegal o să o primiţi ilegal înapoi şi nu o să permitem lichidarea statalităţii Republicii Moldova. Dacă credeţi că asta e anul 1918 când aţi stat cu mitralierele şi aţi impus Sfatului Ţării să voteze, nu va trece. E altă situaţie şi altă conjunctură politică şi noi suntem alţii, cei de pe loc”, a declarat Igor Dodon joi, 1 februarie, la emisiunea „Acces direct” de la NTV Moldova. Potrivit şefului statului, cele mai grele perioade din istoria contemporană a Republicii Moldova au fost legate anume de tendinţele unioniste.

„Începutul anilor 90, când am avut probleme în Găgăuzia şi a fost creată Republica Găgăuzia. Am avut războiul pe Nistru, care a avut loc exact cu astfel de mesaje, când la Chişinău unii voiau unirea cu România, când strigau că minorităţie trebuie să plece de aici, când s-au început conflictele interetnice şi am ajuns la ce? La război. Poate cineva intenţionat provoacă acest lucru. Poate celor de la guvernare le este convinabil un astfel de scenariu, pentru că ei înţeleg că pierd alegerile”, a menţionat preşedintele.

Dodon a adăugat că este dispus oricând să iniţieze un referendum, în cadrul căruia populaţia ar fi consultată asupra subiectului privind unirea cu România, însă s-a arătat convins că guvernarea nu va permite desfăşurarea unui asemenea plebiscit, pe motiv că înţelege că majoritatea cetăţenilor vor vota împotriva unirii.

