Dragnea: Cererea înaintată de Ponta către DNA, o plângere penală în care mă acuză de intimidare de martori

Dragnea a fost intrebat daca isi va da demisia in cazul in care se dovedeste ca Ponta nu l-a denuntat la DNA. "Nu imi place sa conversez nici cu turnatori, nici cu santajisti", a replicat liderul PSD.



Cererea de lamurire a calitatii lui Ponta a fost "ticluita la sfatul celor doua prietene pe care le are in DNA" si este "de fapt o plangere penala in care ma acuza de intimidare de martori", a sustinut Liviu Dragnea.



"Cu parere de rau, nu stie in ce s-a bagat", a mai comentat acesta.



Liviu Dragnea l-a acuzat duminica seara pe Victor Ponta ca, alaturi de Dan Sova si Teodor Nitulescu, este denuntator in dosarul Tel Drum. "Turnatorii din dosar ii stiu. Sova, Ponta, Nitulescu", a spus Dragnea, la Romania TV.



In replica, Victor Ponta a declarat luni ca in cursul zilei va depune o solicitare la DNA pentru a-i fi precizata calitatea in care a fost audiat in dosarul lui Liviu Dragnea, dupa ce acesta l-a acuzat din nou ca este unul dintre denuntatorii din dosarul sau.



Ponta a sustinut ca nu a depus in viata lui un denunt, spunand ca daca va dovedi, cu hartie de la DNA, ca a fost audiat doar in calitate de martor, Liviu Dragnea, "cel mai mare mincinos din istoria politicii romanesti", trebuie sa demisioneze din Parlament si din PSD.

