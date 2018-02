Dragnea continuă ofensiva împotriva SPP: Şeful serviciului foloseşte informaţii ca să influenţeze

”Nu am venit cu SPP, am venit cu un colaborator care e şofer. Fac asta de ani de zile, nu beneficiez, nu am avut de când sunt preşedintele Camerei relaţii instituţionale cu SPP, adică să beneficiez de pază, protecţie, maşini şi alte facilităţi, am refuzat de la începutul mandatului să fac lucrul acesta pentru un motiv foarte serios: nu am încredere în şeful acestei instituţii, domnul Pahonţu, pentru că ştiu de mult că de foarte mulţi ani îşi depăşeşte atribuţiile, de foarte mulţi ani foloseşte această instituţie, angajaţi ai acestei instituţii să colecteze informaţii, pe de o parte, iar, pe de altă parte, să încerce să influenţeze, câteodată a şi reuşit, oameni din Guvern, din partide într-un sens sau altul”, a declarat preşedintele PSD, Laura Dragnea, la RTV.

Liviu Dragnea a afirmat că şeful SPP mergea la parchete sau vorbea cu procurori şi judecători pentru a transmite anumite mesaje.

”Ştiu din anii trecuţi că avea o practică foarte nocivă, nu am informaţii că ar fi terminat cu aceste practici, că mergea pe la parchete, instanţe sau vorbea cu procurori, judecători, transmiţând anumite mesaje. Toţi cu cei care am vorbit spuneau că majoritatea mesajelor erau, practic, de la dumnealui, în schimb spunea că vin de la preşedinţi, de la preşedintele de dinainte sau de la preşedintele actual. Majoritatea celor care mi-au spus acest lucru de-a lungul timpului mi-au spus că asta este părerea lor pentru că niciunul nu credea că preşedintele României şi cel de dinainte şi cel actual l-ar fi folosit”, a spus Liviu Dragnea.

Liderul PSD a afirmat că nici măcar preşedintele Klaus Iohannis nu este protejat corespunzător de SPP.

”O fi singur (Pahonţu-n.r.)? (...) Nu e colecţionar de informaţii. Le culegea ca să poată să influenţeze pentru cine, în ce plan, e clar că nu este în planul preşedintelui. Eu am spus la o emisiune acum ceva timp că eu cred că nici preşedintele Iohannis nu e protejat. Din moment ce nu strânge aceste informaţii pentru preşedintele Iohannis, şeful dumnealui direct şi principala atribuţie este să se ocupe în primul rând de protecţia (...) preşedintelui României şi a demnitarilor pe care ar trebui să îi protejeze, înseamnă că acele informaţii le foloseşte pentru altcineva sau pentru alte scopuri, asta însemnă că nu se ocupă doar de protecţie, ci şi de alte lucruri de care preşedintele României nu stie. Asta e problemă de securitate naţională, nu că nu am eu SPP, nu are Tăriceanu, nu are premierul sau miniştrii”, a spus Dragnea.

Liderul PSD a precizat că, în acest caz, preşedintele Klaus Iohannis este cel care poate lua măsuri.

”Pe legea actuală măsurile le poate lua preşedintele României. (...) va hotărî dacă vrea să îl protejeze în continuare. Este asumarea dumnealui, dacă nu are suficiente informaţii şi probabil că o să aibă şi mai multe despre prestaţia acestui domn”, a spus Dragnea.

PSD nu vrea să mute SPP sau STS de la preşedinţie, a subliniat Liviu Dragnea.

”Noi nu avem de gând să mutăm SPP sau STS de la preşedinte. Nu avem această intenţie”, a spus liderul PSD.

Dragnea a criticat faptul că ”oameni din SPP” alocaţi demnitarilor sunt obligaţi să facă seara un raport.

