Dragnea: Cu toate atacurile publice din partea preşedintelui, acest Guvern îşi va implementa programul de guvernare

El a afirmat, la Antena 3, că 'evoluţia economiei este pozitivă' şi, prin urmare, 'PSD nu se va opri aici'.

'În ceea ce priveşte datele economice, în ceea ce priveşte datele financiare, în ceea ce priveşte datele colectării veniturilor la buget, suntem în creştere. Nu ne oprim aici. Evoluţia este pozitivă. Cu toate piedicile politice care sunt puse de preşedintele Iohannis, cu toate atacurile publice din partea preşedintelui Iohannis, acest Guvern îşi va implementa programul de guvernare', a afirmat Dragnea.

El apreciază că declaraţiile preşedintelui Klaus Iohannis cu privire la situaţia economică a României sunt de natură politică.

'Eu cred că această ieşire a avut mai multe obiective, politic vorbind. Primul obiectiv să încerce să justifice cererea de demisie a doamnei prim-ministru Dăncilă de săptămâna trecută, legând-o, vezi Doamne, de nişte date economice care sunt false şi care sunt nişte minciuni, pentru a nu se rostogoli ideea că i-a cerut demisia că a făcut o vizită în Israel. De asemenea, este foarte greu să nu înţelegem sau să nu realizăm că este o implicare politică aşa cum nu ar trebui să aibă, constituţional, un preşedinte al României, pentru că s-a referit nu prima oară la un partid politic, la PSD. Nu mai vorbesc de mine, pentru că eu sunt ţinta preşedintelui de doi ani de zile', a adăugat liderul PSD.

Acesta consideră că măsurile economice prin care a fost scăzut nivelul de impozitare şi majorat nivelul cheltuielilor publice este unul corect, nu 'o magie economică', aşa cum o consideră şeful statului.

'Şi anul trecut am primit aceleaşi critici, chiar de la începutul anului, tot de la Cotroceni, tot din specialitatea Cotrocenilor, că nu se poate din punct de vedere economic să scazi taxele şi impozitele şi să ai creştere economică şi să ai cheltuieli mai mari. S-a dovedit că se poate şi nu am inventat noi asta. Sunt ţări mari care au făcut lucrul ăsta şi au avut succes, dintr-un motiv foarte simplu: din momentul în care se micşorează taxele şi impozitele se măreşte baza de impozitare, adică se măreşte numărul celor care produc venituri. Deci per total veniturile cresc. Şi anul trecut se spunea că nu o să avem creştere economică atât cât am prognozat, se spunea că vom depăşi deficitul. S-a dovedit că nu. Este foarte simplu şi aici nu e vorba de magie economică. Este vorba de un program foarte bine fundamentat care este bine pus în practică. Putem în schimb vorbi de magia neagră a guvernărilor de dreapta, inclusiv a guvernării tehnocrate, când a fost guvernul instalat de preşedintele Iohannis şi votat de noi în Parlament', a mai declarat Dragnea.

Acesta este de părere că în urma unor astfel de declaraţii ale preşedintelui României 'oamenii sunt confuzaţi în urma acestor informaţii mincinoase repetate la nesfârşit'.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, că evoluţia finanţelor publice este 'total nesatisfăcătoare', context în care a reiterat că demisia din funcţie a premierului Viorica Dăncilă este imperioasă. El a atras atenţia că România se află în procedura privind deviaţia semnificativă a deficitului bugetar.

