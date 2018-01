Dragnea e în turneu prin Moldova, Tudose aşteaptă demisia lui Carmen Dan la Bucureşti

Liderul social-democraţilor a evitat, atât la sosirea la hotelul unde s-a desfăşurat şedinţa, cât şi la plecare, să dea declaraţii de presă jurnaliştilor prezenţi la Suceviţa, locul unde a avut loc şedinţa Organizaţiei Judeţene a PSD.

Potrivit unor surse din PSD, Liviu Dragnea urmează să participe la şedinţele conducerilor organizaţiilor din Bacău, Vaslui, Botoşani, precum şi din mai multe filiale din Moldova.

Deplasările lui Liviu Dragnea în filialele partidului din Moldova au loc în contextul în care la sfârşitul lunii va avea loc şedinţa Consiliului Executiv Naţional, în care se va decide o eventuală restructurare a Executivului, cerută de premierul Mihai Tudose. Conform surselor citate, Liviu Dragnea s-a întâlnit miercuri seara şi cu preşedintele PSD Vrancea, Marian Oprişan.

„Noi dorim o eficientizare a actului de guvernare. Dorim ca deficitul structural, cheltuielile cu funcţionarea statului să fie mai mici. Şi atunci 24 de ministere e cam mult. Ar trebui să fie mai puţine. Cred că numărul ar trebui să înceapă cu unu. Că sunt 19, dar măcar să înceapă cu unu. Apoi, s-au creat în teritoriu o mulţime de structuri care ţin de acelaşi minister, o mulţime de pui. Mi-aş dori (să fie - n.r.) cam comasate înapoi. (...) Dacă nu mai pot să fac lucrul ăsta, plec acasă”, a declarat miercuri seara premierul Mihai Tudose la Antena 3. Restructurarea Guvernului este dorită de Mihai Tudose, însă şeful pe linie de partid, Liviu Dragnea, se împotriveşte.

Mihai Tudose: Nu pot lucra cu un ministru care m-a minţit

Miercuri seara, premierul Mihai Tudose a spus că dacă ministrul Carmen Dan îşi depune demisia o va accepta, motivând că nu poate munci cu un ministru care a minţit în legătură cu situaţia privind înlocuitorul şefului Poliţiei Române.

„Am răspuns întrebărilor puse de procuror, am clarificat aspectele care trebuie clarificate. În ce priveşte declaraţia primului ministru, voi da lămuriri cât de curând, a declarat ministrul Afacerilor Interne, după ce a dat declaraţii la Parchetul General în dosarul deschis după ce a găsit un microfon în locuinţă.

Miercuri seara, premierul Mihai Tudose a spus că dacă ministrul Carmen Dan îşi depune demisia o va accepta, motivând că nu poate munci cu un ministru care a minţit în legătură cu situaţia privind înlocuitorul şefului Poliţiei Române.

„Şeful Poliţiei a fost înlocuit. aveam o propunere. Am aflat că acel domn nu doreşte şi refuză, nu puteam să demit pe cineva şi să las Poliţia necondusă. Supărarea mea faţă de ministrul de Interne este următoarea. Am întrebat-o dacă e adevărat că refuză şi mi-a spus că nu. La prânz l-am sunat pe domnul chestor (n.r.: Cătălin Ioniţă) să îl întreb eu. Dialogul a fost cam aşa: 'Sunt premierul, doriţi această funcţie?' şi mi-a spus 'Domnule premier, permiteţi să raportez: M-am prezentat cu un raport la doamna ministru în care i-am spus că refuz, de atunci stau în antecameră, mi-a zis să aştept>. Dacă un ministru îşi permite să mă mintă, nu mai am ce să lucrez cu ea. Domnia şi-a manisfestat intenţia de luni şi i-am spus că accept demisia dacă şi-o dă. Dacă va fi lăsată şi-o va da", a declarat Mihai Tudose la Antena 3.

Premierul Mihai Tudose a amânat luarea unei decizii în legătură cu solicitarea de demitere a şefului Poliţiei Române şi a avut miercuri o discuţie cu acesta. Totodată, premierul a avut o discuţie cu ministrul Carmen Dan imediat după şedinţa de Guvern.

Şeful PSD Vaslui: Sper ca lucrurile să aibă un sfârşit fericit, deşi nimic nu mă îndreptăţeşte la asemenea speranţe. Probabil se va ajunge la demiterea premierului

Conflictul mocnit dintre Mihai Tudose şi Liviu Dragnea împarte PSD în două. Mai mulţi lideri locali au recunoscut existenţa unei rupturi în partid. Preşedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, consideră că, dacă nici preşedintele partidului, Liviu Dragnea, şi nici premierul Mihai Tudose nu vor avea o abordare constructivă, probabil se va ajunge din nou la demiterea premierului.

Preşedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, consideră că dacă nici preşedintele partidului, Liviu Dragnea, şi nici premierul Mihai Tudose nu vor avea o abordare constructivă, probabil se va ajunge din nou la demiterea premierului, iar aplicarea programului de guvernare va avea de suferit

Dumitru Buzatu a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, că speră ca lumea să se reaşeze la discuţii, să încerce să guverneze în mod eficient şi să se renunţe la conflictele care apar din ce în ce mai des.

„În momentul de faţă a apărut o ruptură, pe care, în loc să o acopere, cei care sunt implicaţi încearcă să o facă mai mare. Considerentele pragmatice ale guvernării sper să predomine, iar lumea să se reaşeze la discuţii, să încerce să guverneze în mod efectiv, să renunţe la conflictele care apar cu o anumită frecvenţă. Dacă nici preşedintele Liviu Dragnea nici premierul Mihai Tudose nu vor aborda în mod constructiv acceastă chestiune, probabil se va ajunge din nou la demiterea primului-ministru, iar efectele le vom vedea. Aplicarea programului de guvernare va avea de suferit pentru că se va consuma o perioadă de timp în care am putea face altceva. Sper ca lucrurile să aibă un sfârşit fericit, deşi nimic nu mă îndreptăţeşte la asemenea speranţe”, a spus Buzatu.

Potrivit acestuia, ministrul de Interne Carmen Dan riscă să cadă victima înfruntării de forţe dintre Liviu Dragnea şi Mihai Tudose.

„Am avut altă impresie la numirea actualului Guvern, am crezut că vor avea disponibilitate maximă pentru discuţii şi pentru aplanarea conflictelor, dar văd că lucrurile nu stau aşa. Eu cred că toate lucrurile se pot rezolva prin discuţii, mai ales că motivul aparent al disputei, restructurarea guvernamentală, nu este o chestiune respinsă ab initio, cred că trebuie discutată şi cu alţi factori de decizie şi cu partenerii din ALDE”, a mai spus liderul PSD Vaslui.

Liderul PSD Brăila, Ion Rotaru: Acum este o situaţie deosebită, provocată de acel poliţist

Preşedintele PSD Brăila, Ion Rotaru, a transmis, întrebat fiind de conflictul din partid, că „întotdeauna într-un partid vor fi „păreri pro şi contra”.

„Acum este o situaţie deosebită provocată de acel poliţist, premierul Tudose trebuie să ia măsurile care se impun, este treaba premierului. Orice conflict în cadrul unui partid poate să genereze o nelinişte printre membrii, printre simpatizanţi, dar nu cred că vom avea imaginea afectată. Nu se poate vorbi despre sacrificarea doamnei Dan, este alegerea ei dacă îşi dă demisia. Iar varianta unui scenariu de tip Grindeanu o exclud, nu cred că se mai poate întâmpla aşa ceva”, a spus Ion Rotaru.