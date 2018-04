Dragnea îi răspunde lui Iohannis: "Nu poți să jignești în asemenea hal. E o doză de antisemitism”

Totodată, referitor la remarcile preşedintelui Iohannis despre vizita premierului Dăncilă în Israel şi despre discuţiile din timpul deplasării că ar fi "înţelegeri secrete cu evreii", Dragnea crede că sunt "jigniri" şi conţin "o anumită doză de antisemitism".

"Nu am plecat pe ascuns. Am discutat cu premierul Netanyahu ce am vorbit şi la o vizită precedentă, investiţii economice, investiţii în agricultură.. Eu nu am spus niciodată că eu sau Guvernul am decis că ambasada s-a şi mutat. Eu mă aştept de la preşedintele republicii, că aşa îşi spune, să se uite pe memorandum, unde scrie clar că este vorba despre intenţia de a muta ambasada. Preşedintele nici nu a vrut să vadă memorandumul, dar a ieşit cu o declaraţie violentă, auzit tot felul de alegaţii. Tot ce am făcut este să fac ce pot, cât pot, pentru România", a spus Dragnea, la Antena 3.

Şeful PSD a mai spus: "Da, recunosc, am o relaţie foarte bună cu premierul Netanyahu. Este asta o infracţiune? Dacă am relaţia bună, nu o am pentru mine personal".

"Nu am nevoie să îl informez pe preşedinte când merg într-o vizită. Când merge el la reuniuni nu cred că cere acordul Parlamentului", a mai susţinut Dragnea.

Șeful PSD a vorbit și despre remarcile lui Iohannis la adresa sa:

"Nu poţi să jigneşti în asemenea hal. Nişte oficiali pe care îi acuzi că fac înţelegeri secrete cu nişte oficiali din România. Aşa ceva e inacceptabil. E o anumită doză de antisemitism. M-a jignit pe mine, pe doamna Dăncilă. (...) El nu a mai ţinut cont de nimic. E o problemă cu un semnal a ceea ce se întâmplă în România. Eu nu am nevoie de acceptul preşedintelui, când primesc o invitaţie, să merg în exterior. Am fost binevoitor cu el pentru a nu crea conflicte, în ultima perioadă. Nu ştiu dacă el a luat mandat pentru a merge la Consiliul European. El vorbeşte în numele României şi Parlamentul sau Guvernul trebuie să le pună în practică. El a ştiut că premierul merge în Israel. Mi-a spus că l-a informat că merge în Israel", a spus Dragnea , într-o intervenţie la Antena 3.

Dragnea a susţinut că preşedintele este "foarte nervos şi deranjat" de prezenţa în Israel a sa, în calitate de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi a premierului Dăncilă.

"Nu vreau să avem conflicte pe această temă. Nu e o temă internă, ci globală. România are şansă să joace un rol important în acest moment istoric sau se poate ascunde în spatele unora sau altora (...)Trebuie să vedem ce e mai bine pentru România, avantaje şi eventualele riscuri.", a mai spus Dragnea.

