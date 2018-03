Dragnea, întrebat dacă își va oficializa relația cu iubita sa: Pur și simplu am decis să fie lângă mine la congres

"Pur si simplu am decis sa fie langa mine la congres. S-a vobit despre acel inel, nu sunt zgarcit, dar nu este un inel scump. I l-am daruit, dar nu este un inel de logodna", a afirmat Liviu Dragnea.



"Pur si simplu am decis sa fie langa mine la congres. Am vazut ca sunt discutii si de nasie. Imaginatia e sloboda. Nu ma duc pana unde vorbiti dumneavoastra. N-am cerut-o inca. S-a vobit despre acel inel, nu sunt zgarcit, dar nu este un inel scump. I l-am daruit, dar nu este un inel de logodna", a afirmat Dragnea.

