Dragnea, ironizat de deputatul PSD Liviu Pleșoianu

Domnule Dragnea, pe când un „selfie” pe Facebook de la marele miting PSD împotriva Noii Securități!??

În decembrie 2016, când Iohannis a refuzat rânjind propunerea de premier, fără a se obosi să ne ofere vreun argument deși PSD tocmai câștigase cu un scor istoric, am spus că Insul din Deal ar trebui suspendat și că, „dacă nu e suspendat, se va asigura că nu va mai rămâne piatră pe piatră în România”. Am reluat tema când ne-a povestit domnul Tăriceanu cum i-a spus Iohannis să nu facă alianță cu PSD, pentru că „ar fi mai bine să nu fie prin preajmă când va declanșa un RĂZBOI TOTAL împotriva PSD”. Și acolo exista temei pentru suspendare... Apoi, am solicitat suspendarea lui Werner când a călcat în picioare articolul 80, alineatul 2 din Constituție (care îi cere să fie mediator în societate), în clipa în care a ieșit în geacă roșie pentru a provoca și susține proteste antiguvernamentale. Ulterior, am considerat că ar trebui suspendat și pentru faptul că a călcat în picioare același articol 80, alineatul 2 din Constituția României (care îi cere să vegheze la respectarea Constituției), în momentul în care nu a ținut cont de nenumăratele Decizii CCR în care se face pe larg și la obiect vorbire despre repetatele încălcări ale Constituției României de către distinsa #SUGRAGERISTĂ Kovesi.

De asemenea, din ianuarie 2017 și până în prezent, am insistat în toate felurile posibile pentru a-l convinge pe președintele PSD, domnul Liviu Dragnea, că e absolut necesară organizarea unui miting masiv, astfel încât nu doar „românii lui Iohannis” să aibă o voce publică, ci și românii majoritari. Din fericire, de două ori am reușit (împreună cu câțiva colegi și mai ales colege) să îl convingem pe președintele partidului. Din păcate, tot de două ori s-a întors pe dos decizia și nu s-a mai organizat niciun miting. M-am dus eu pe cont propriu în fața sediului DNA și la Cotroceni, cu portocale...

Azi, Iohannis vine și ne spune că „românii” au respins în iarna lui 2017 „asaltul” asupra Justiției, că „împreună” (el, geaca sa roșie și „românii lui”) au reușit să oprească acel „ asalt”. Ce rezultă de aici? Rezultă că o ține langa că „toți românii” vor păstrarea legilor lui Macovei. Și mai rezultă că își permite să o țină langa tocmai pentru că în PSD NU a existat și încă NU există CURAJUL și DETERMINAREA necesare pentru a-i arăta lui Werner, odată și pentru totdeauna, că românii majoritari VOR modificarea odioaselor legi ale sinistrei Macovei!

Tot azi, Iohannis și-a permis să ridice tonul și să apese pe vocale și consoane, aproape scrâșnind din dinți, dictând Curții Constituționale a României ce să facă și când să facă. Ce rezultă de aici? Rezultă că Werner tocmai și-a mai adăugat un motiv de suspendare – presiuni asupra CCR. Și mai rezultă că își permite să facă presiuni asupra judecătorilor CCR pentru că știe sigur că PSD NU îl va suspenda niciodată, ORICE ar face!

Nu știu cine și de ce îl sfătuiește pe domnul Liviu Dragnea așa cum îl sfătuiește, dar mi-e foarte clar că, în ceea ce-l privește pe Iohannis, îl sfătuiește foarte prost! La război nu te duci cu lalele în mână decât dacă vrei neapărat să fii îngropat cu ele alături...

Probabil că nu vă interesează, domnule Dragnea, sfaturile și părerile mele. Însă eu tot o să vă spun ce cred că ar trebui să facă PSD. PSD ar trebui să demareze procedura de suspendare a lui Werner și/sau să organizeze acel mare miting – marele miting împotriva Noii Securități! Asta ar face PSD dacă liderul partidului ar evalua corect situația. Până la urmă, domnule Dragnea, doar inabilitatea partidului nostru face ca, după un an și jumătate de la alegeri, să nu fi trecut încă legile Justiției, să nu fi schimbat încă nici Codul penal, nici Codul de procedură penală, să nu o fi revocat pe #SUFRAGERISTĂ, să nu-l fi rechemat din SUA pe marele ambasador Maior (și lista ar putea continua)...

Decât să conversați pe Facebook cu bizarul Mircea Marian, cel care le dădea protestatarilor adresa dvs. în februarie 2017, mai bine luați deciziile care se impun. Altfel, vom atinge performanța de a fi trecut mai bine de doi ani de când am câștigat spectaculos alegerile fără a fi schimbat cu adevărat ceva în ceea ce privește Noua Securitate!

Lăsați „selfie”-urile din mașină și înțelegeți, vă rog, că singurul motiv pentru care sute de mii de membri PSD NU au ieșit în stradă până acum este acela că nu v-ați asumat dumneavoastră până la capăt această decizie!

Liviu Pleșoianu,

Un cetățean care a intrat în politică EXASPERAT de lipsa de CURAJ și ABILITATE a celor care spun că luptă împotriva Noii Securități

